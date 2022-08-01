حَلْوي كرات جوز الهند اللذيذة بمكونات بسيطة لعشاق الحَلْويات

كرات جوز الهند، من أفضل أنواع الحَلْويات الموجودة الصغيرة والكبيرة يفضل تناولها لحسن مذاقها، فهِيْ من ألذ أنواع الحَلْويات الباردة التي لها مذاق رائع ولذيذ، لاحتوائها على جوز الهند الذي يساعد فِيْ تقليل أعراض الربو وأمراض الصدر، وتختلف طريقة التحضير من مكان إلى آخر، حيث يمكن تحضيرها بالكاكاو أو السميد أو البسكويت وأنواع أخرى، فهِيْ من الحَلْويات اللذيذة التي تذوب فِيْ الفم ويمكن تحضيرها فِيْ المناسبات والأعياد و حفلات الزفاف فِيْ المنزل حتى نتعلم من خلال موقعنا الإخباري تثقيفِيْ كيف يعمل كرات جوز الهند فِيْ المنزل مع راحة البال.

مكونات كرات جوز الهند

تحتوي هذه الحَلْوى اللذيذة على مكونات بسيطة وصحية كالتالي –

2 كوب حَلْيب.

كوب جوز هند.

ملعقة صغيرة فانيليا.

علبة كريمة خفق.

ملعقة كبيرة زبدة أو سمن.

كوب سكر

كوب فريك.

كيف تستعد

سنقدم لكَمْ خطوات بسيطة وسهلة لتحضير كرات جوز الهند فِيْ المنزل وذلك كالتالي –

ضعي الحَلْيب والسميد والسكر فِيْ قدر على النار واخلطيهم حتى يثخن الخليط. ثم، عندما يثخن الخليط، أضيفِيْ الفانيليا والزبدة، وقلبي حتى تذوب الزبدة، ثم أطفئي النار. ثم نضع المزيج فِيْ وعاء آخر حتى يبرد جيدًا مع التحريك من حين لآخر، ونتركه يبرد تمامًا. ثم تضاف الكريمة الثقيلة وتخلط، ثم تترك فِيْ الثلاجة لمدة ساعة. ثم أخرجيها من الثلاجة وبللي يديك قليلًا، ولفِيْها إلى حجم حبة الجوز ولفِيْها بجوز الهند. بمجرد الانتهاء من الكَمْية، ضعها مرة أخرى فِيْ الثلاجة ثم قدمها مع ألف صحة وعافِيْة.

فوائد جوز الهند للجسم

يحتوي على العديد من الفوائد نذكر بعضها أدناه

إنه مصدر لذيذ لترطيب الجسم.

يقلل من مستويات السكر فِيْ الدم.

يساعد على تحسين الهضم.

يحافظ على صحة القلب.

يعطي الشعور بالشبع ويساعد على تهدئة الجوع.

يحسن أداء الدماغ.

طريقة عمل كرات جوز الهند والفانيليا

من هنا نذكرك بكيفِيْة عمل هذه الحَلْوى وهِيْ كالتالي –

فِيْ وعاء متوسط ​​الحجم، ضعي 1 كوب جوز هند مبشور، 1 كوب سكر بودرة، و 2 ملاعق كبيرة فانيليا. ثم أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من الكريمة إلى جوز الهند واخلطي المكونات برفق. ثم تشكل كرات متوسطة الحجم بخليط جوز الهند والقشدة. ثم قدمي كرات جوز الهند مع العصير الطازج.

كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط بالبرتقال وجوز الهند

لنعرف من هنا خطوات عمل هذه الوصفة الشهِيْة وهِيْ كالتالي –

فِيْ وعاء، اخلطي جيدًا ربع كوب من الزبدة، مع نصف كوب من السكر البودرة، حتى تحصلي على قوام كثيف.

ثم أضيفِيْ ربع كوب من نكهة البرتقال، مع كوب ونصف دقيق، شيئًا فشيئًا بمخفقة.

ثم نضيف ملعقة كبيرة من النشا إلى المكونات مع العجن حتى يتم الحصول على كتلة متماسكة.

ثم يتم تشكيل ملفات تعريف الارتباط ودهنها بعصير البرتقال ورشها بجوز الهند.

بعد ذلك نحضر صينية مدهُونة بالزيت ونضع عليها قطع البسكويت ونضعها فِيْ الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ثم اتركها تبرد، ورصها فِيْ طبق التقديم، وقدمها بسعادة وشفاء.

طريقة عمل كرات الكاكاو باللبن المحَلْي

لنتعرف من خلال هذا المقال على خطوات تحضير هذه الحَلْوى وهِيْ كالتالي –

فِيْ قدر على نار متوسطة، ذوبي ملعقتين كبيرتين من الزبدة، ثم أضيفِيْ الحَلْيب المكثف ثم الكاكاو مع التحريك باستمرار حتى يتماسك. ثم نرفع المزيج عن النار ونتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم دهن يديك بقليل من الزيت ولف الخليط على شكل كرات صغيرة. ثم اغمر الكرات فِيْ الفِيْرميسيلا حتى يتم تغطيتها بالكامل، ثم رتبها على طبق التقديم وكرر العملية حتى تكتمل الكَمْية.

كيفِيْة صنع كرات الطاقة اللذيذة

من هنا سنتعرف على خطوات عمل هذه الحَلْوى اللذيذة وهِيْ كالتالي –

نحضر وعاء ونضع كوبًا من رقائق الذرة المقرمشة ونطريها، ثم نضع كوبًا من المكسرات ونضع كوبًا من شوكولاتة الحَلْيب ونقلب الخليط حتى يتجانس.

ثم نضع كَمْية من الزيت لطلاء اليد، ونشكل كرات دائرية ونضعها على طبق على ورق زبدة، ونضعها فِيْ الثلاجة لمدة ساعة، وبعدها تصبح جاهزة للتقديم.

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بجوز الهند

سنتعلم أبسط الخطوات لعمل هذه الحَلْوى اللذيذة وهِيْ كالتالي –