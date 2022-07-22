حَلْو سريع وشهِيْ..طريقة عمل كيكة القهُوة الباردة بمكونات اقتصادية

كعكة القهُوة الباردةلكل محبي الكيك الذين يريدون وصفات سهلة وسريعة ورخيصة، كيكة القهُوة الباردة هِيْ من أشهى وصفات الكيك التي يمكنكَمْ تحضيرها فِيْ المنزل بمكونات سهلة وبسيطة والاستمتاع بها بمفردكَمْ أو مع مشروب بارد أو ساخن. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من وصفات كعكة الإسفنج التي يمكنك تحضيرها، بالإضافة إلى هذه الوصفة البسيطة، والمليئة بالعديد من القيم الغذائية بمختلف أنواعها، بما فِيْ ذلك السكريات، والدهُون، والكربوهِيْدرات، والبروتينات، وكذلك الكالسيوم وغيرها من العناصر الغذائية. القيم. القيم الضرورية للجسم، لذلك يلجأ الكثيرون إلى إعداده بشكل مستمر، وهذا ما سنتطرق إليه فِيْ هذا المقال.

كعكة القهُوة الباردة

يمكنك تحضير الكيك بسهُولة بمكونات سهلة وبسيطة، وذلك من خلال ما يلي

كَمْية بياض خمس بيضات.

كوب ونصف من السكر البودرة.

نصف كوب شوكولاتة.

قليل من السمن.

مقدار كوب ونصف من اللوز المطحون.

لتحضير كريمة القهُوة

ثلاث ملاعق كبيرة من القهُوة سريعة الذوبان.

ملعقتان كبيرتان من الماء الساخن.

مقدار أربع بيضات.

كوب سكر

نصف كوب سمن.

بعض الماء

كيفِيْة صنع كعكة القهُوة الباردة

يمكنك تحضير كعكة القهُوة بسهُولة من خلال ما يلي

نحضر وعاء ونضيف كل من السكر البودرة والبيض ونخفق جيدا حتى ينضج، نضيف اللوز المطحون ونخفق جيدا للحصول على خليط متجانس ثم نضعها فِيْ صينية بالفرن حتى تنضج.

ثم يتم تحضير كريمة القهُوة عن طريق تقريب وعاء ووضع السكر والقليل من الماء على النار.

نضع بياض البيض فِيْ الخلاط ونخفق جيداً، ثم نضيف القهُوة بالماء الساخن والسمن ونخفق جيداً للحصول على خليط مقرمش.

بعد إخراج الكعكة من الفرن وتركها تبرد تمامًا، توضع عليها كريمة القهُوة وتترك فِيْ الثلاجة لتتجمد تمامًا.

نخرج ونضيف طبقة الشوكولاتة المذابة التي تذوب على النار مع القليل من السمن أو الزبدة.

ثم توضع فوق طبقة كريمة القهُوة وتترك فِيْ الثلاجة لتجف تمامًا.

ثم قطعها حسب رغبتك وقدمها باردة.

أسرار نجاح الكيك

يجب أن تحرصي على عدم فتح باب الفرن على الكعكة حتى مرور ثلث ساعة على الأقل حتى لا تسقط الكعكة.

تأكد من تسخين الفرن جيدًا قبل وضع الكعكة.

عليك نخل المكونات الجافة قبل البدء فِيْ التحضير حتى لا تكون هناك كتل.

قم بتقليب المكونات معًا بسرعة يدويًا، باستخدام خلاط كهربائي، أو بملحق مضرب.

فِيْ الختام، تعرفنا على كعكة القهُوة الباردة، وكذلك مكونات الكيك، وتعلمنا أيضًا كيفِيْة تحضير كعكة القهُوة الباردة.