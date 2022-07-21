حَلْى كريم كراميل بالبسكوت بأسهل وأسرع طريقة فاخر وبمذاق لذيذ وروعة

حَلْوى الكوكيز مع كريم الكراميل وهِيْ من أنواع الحَلْوى اللذيذة والفاخرة واللذيذة والغنية بالقيمة الغذائية وهِيْ من الحَلْوى التي يتم تحضيرها فِيْ الصيف عندما تشعر بالبرودة وقد حازت على اعجاب جميع الصغار والكبار. حَلْو صحي، لأنه غني بالحَلْيب، ويعطي طاقة للجسم، حيث تستطيع كل ربة منزل تحضيره وتقديمه كهدية لأطفالها الذين لم يفضلوا شرب الحَلْيب، حيث أنه مفِيْد ومغذي أيضًا، ويتكون من من ثلاث طبقات نقدم لكَمْ من خلال موقع ثقافني طريقة عمل حَلْويات بسكويت كريم كراميل بكل سهُولة وبألذ طعم ولذيذ.

مكونات ملفات تعريف الارتباط بكريمة الكراميل

تتكون حَلْوى بسكويت كريم الكراميل من مكونات بسيطة تمنحها نكهة لذيذة وشهِيْة وغنية بالقيمة الغذائية، على النحو التالي

مكونات الطبقة الأولى

200 جرام بسكويت سادة مطحون ناعماً.

نصف كوب زبدة مذابة.

كَمْيات الطبقة الثانية

كوب حَلْيب مكثف محَلْى.

كوب جبنة فِيْلادلفِيْا.

مكونات من الدرجة الثالثة

كوب وربع حَلْيب سائل.

باكيت كريم كراميل.

ملعقة كبيرة من القهُوة سريعة الذوبان.

لتزيين

كريم كراميل أو شوكولاتة ذائبة.

كيف تستعد

اتبع هذه الخطوات للحصول على طريقة عمل حَلْوى قشطة الحَلْيب بالبسكويت بطريقة سهلة ولذيذة، وبدون مجهُود كبير كَمْا يلي