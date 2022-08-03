حَلْ سريع للتخلص من شيب الشعر فِيْ دقايق بوصفات طبيعية

حَلْ سريع للتخلص من الشيبتعتبر مشكلة الشيب مشكلة كبيرة يواجهها الكثير من النساء والرجال، ويحدث ذلك نتيجة قلة مادة الميلانين.

بصرف النظر عن العديد من العوامل الأخرى مثل نقص الفِيْتامينات ومشاكل الغدة الدرقية والغدة النخامية والاضطرابات الهرمونية، يمكن علاج الشعر الرمادي باتباع نظام صحي وبعض الوصفات الطبيعية التي تساعد الشعر على استعادة لونه الطبيعي.

مكونات وصفة القضاء على الشيب بجوز الهند

بعض أوراق الكاري.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

كيفِيْة التخلص من الشيب بجوز الهند

فِيْ وعاء عميق، أضيفِيْ أوراق الكاري وزيت جوز الهند واتركيه حتى يغلي.

اترك الوصفة تطهى حتى تتحول إلى اللون الأسود، ثم ارفعها عن النار.

اترك الوصفة تبرد تمامًا، ثم قم بتصفِيْة الزيت من أوراق الكاري.

ثم نقوم بطلاء الشعر جيدًا بالزيت من الجذور حتى الأطراف ونتركه على الشعر من الليل إلى الصباح.

ثم نغسل شعرنا جيداً بالماء الدافئ والشامبو.

مكونات وصفة القضاء على الشيب بزيت اللوز

2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

كيفِيْة التخلص من الشيب بزيت اللوز

فِيْ وعاء عميق، أضيفِيْ زيت اللوز وعصير الليمون واخلطيهم جيداً.

نطبق الوصفة على فروة الرأس من الجذور إلى الأطراف.

اتركي الوصفة على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي الشعر جيداً.

مكونات وصفة التخلص من الشيب بالبصل

3 ملاعق كبيرة من عصير البصل الطازج.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

كيفِيْة التخلص من الشيب باستخدام البصل

فِيْ وعاء صغير، أضيفِيْ عصير البصل وعصير الليمون واخلطيهم جيداً.

ثم نضع الوصفة على الشعر، ونقوم بتدليك فروة الرأس جيداً.

اتركي الوصفة على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي الشعر جيداً بالماء والشامبو.

مكونات وصفة القضاء على الشيب بزيت السمسم

4 ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

نصف ملعقة صغيرة زيت جزر.

كيفِيْة التخلص من الشيب بزيت السمسم

فِيْ وعاء صغير، أضيفِيْ زيت السمسم وزيت الجزر واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج الزيوت جيدًا.

ثم نقوم بتدليك فروة الرأس بالوصفة ونقوم بتزييت الشعر من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الوصفة على شعرك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الدافئ والشامبو.

مكونات تحضير وصفة صبغ الشعر بالنسكافِيْه

2 ملاعق كبيرة نسكافِيْه.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

عصير ليمون كامل.

ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

قطرتان من الأكسجين.

طريقة تحضير صبغة الشعر بالنسكافِيْه

نحضر وعاء بلاستيكي ونضيف النسكافِيْه والكاكاو الخام وعصير الليمون.

ثم نضيف إليها زيت السمسم والأكسجين ونخلط جيداً.

ثم نضع الوصفة على الشعر كله ونتركه لمدة نصف ساعة على الأقل ثم نغسل الشعر جيداً.

مكونات تحضير وصفة صبغ الشعر بالبيض

2 بيض فِيْ درجة حرارة الغرفة.

2 ملاعق كبيرة من القهُوة سريعة الذوبان.

كوب زيت زيتون.

2 ملاعق كبيرة من الأكسجين.

طريقة تحضير وصفة صبغ الشعر بالبيض