خاص.. الاتفاق يطلب ضم نجم الزمالك المتوهج بفرمان كارتيرون

ويبدو أن تألق لاعبي الزمالك الصاعدين مع الفريق خلال الفترة الماضية لفت انتباه العديد من الأندية سواء المحلية أو الخليجية.

يعد اللاعب سيد عبد الله نيمار من أبرز اللاعبين الذين لفتوا انتباه العديد من الأندية التي ترغب في ضمه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

علمت كورة 365 من مصدر خاص أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق ومدير الاتفاق السعودي يدير ناديه حاليا بتعيين سيد عبد الله نيمار الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن مديري الزمالك يرفضون رفضا قاطعا رحيل اللاعب إلى أي ناد، حتى لو كان على سبيل الإعارة، بعد المستوى المتميز الذي أظهره مع الفريق خلال الفترة الماضية.

يلتقي الزمالك مع نظيره المصري المقاصة في تمام الساعة 9 مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة في الجولة 30 من الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة تراكمت بعد خوضه 29 مباراة.

ويتقدم الزمالك على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة والأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة.