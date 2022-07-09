خاص.. الزمالك يكشف حقيقة تحويل جالاتا سراي قيمة صفقة مصطفى محمد

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، عن صحة الأخبار المتداولة عن قيام نادي غلطة سراي التركي بإيداع 4 ملايين يورو في حساب النادي بلانكو، وهي قيمة انتقال مصطفى محمد المهاجم الأبيض للنادي التركي.

وأكدت المصادر أن إدارة الزمالك لم تتسلم أي مبلغ من جلاطة سراي بقيمة عقد مصطفى محمد.

كشفت تقارير إعلامية تركية، أن نادي غلطة سراي التركي، تمكن من دفع ثمن شراء مصطفى محمد لمسؤولي نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، لإنهاء هذه الأزمة رسميًا.

وكان غلطة سراي قد فعّل شرط الاستحقاق لشراء مصطفى محمد في ديسمبر الماضي بقيمة 4 ملايين دولار لكنه لم يدفعها.

وبحسب صحيفة “وطن” التركية، انتهت أزمة جلطة سراي والزمالك من حيث الرسوم، بعد أن دفع النادي التركي 4 ملايين دولار لشراء مصطفى محمد.

وكان جلطة سراي قد طلب من الزمالك موعدًا نهائيًا حتى يتمكن من سداد المبلغ قبل الذهاب إلى الملعب الرياضي، وهو ما حدث بالفعل.

يبحث مصطفى محمد عن عرض مناسب لمغادرة نادي غلطة سراي الموسم المقبل، بسبب غيابه عن المشاركة مع الفريق.

المهاجم المصري مهتم بأندية قادس وريال مايوركا، إلى جانب ريمس ورين وأولمبيك مرسيليا، وكذلك ليون بالتعاقد مع مهاجم الزمالك السابق.