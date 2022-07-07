خاص.. الزمالك يواجه العين في بطولة كأس السوبر المصري الإماراتي

اتفق مسؤولو اتحاد الأندية المصرية مع نظرائهم في الدوري الإماراتي على إقامة بطولة جديدة بين بطلي الدوري المصري والإماراتي، تسمى “كأس السوبر المصري الإماراتي”.

وعلمت كورة 365 من مصادر خاصة أن الدوري المصري والإماراتي اتفقا على إقامة مباراة كأس السوبر المصري الإماراتي التي ستجمع الزمالك ونظيرهما نادي العين.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يحصل الفائز على 2 مليون دولار ويتم الاتفاق على موعد المباراة.

من ناحية أخرى، أطلق نبيل أبو وكيل من اللاعبين مفاجأة مدوية حول مستقبل المهاجم النيجيري جون إيبوكا من فريق إنبي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لكرة القدم المصرية لقطبي الأهلي والزمالك خلال الصيف الحالي. . سوق.

وقال أبو زيد لقناة الحياة “اللاعب النيجيري جون إيبوكا يقترب من الانتقال إلى الدوري الإماراتي الموسم المقبل”.

وأوضح “قدمت لنادي إنبي واللاعب عرضًا بقيمة 2 مليون دولار، وهو أكبر عرض تم تقديمه ليشمل اللاعب حتى الآن، وهناك بعض الرتوش الصغيرة لإتمام الصفقة”.