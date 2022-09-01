خاص سعودي| مصير كارتيرون مع الاتفاق فِيْ يد الاتحاد.. تفاصيل مثيرة

ويعاني الفريق الكروي الأول لنادي الاتفاق فِيْ حالة من عدم التوازن منذ انطلاق الموسم الحالي من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وخسر الاتفاق أول مباراة له أمام الطائي بهدفِيْن مقابل هدف واحد، فِيْ إطار مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

ويستعد فارس الدهنه لمواجهة الاتحاد، السبت المقبل، فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي.

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فِيْ الساعات القليلة الماضية، ارتفعت الأصوات فِيْ أروقة نادي الاتفاق، من أجل إجراء بعض التعديلات على الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، فِيْ ظل الانخفاض الأخير فِيْ نتائج الفريق.

يقع مصير كارترون فِيْ أيدي الاتحاد.

كشفت مصادر خاصة لموقع “سعودي سبورت”، أن مجلس إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل ينتظر نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق، من أجل حسم. مصير. المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الخيول.

وأكدت مصادر أن هناك أكثر من عضو داخل إدارة الصفقة لا يرحب باستمرار كارتيرون فِيْ قيادة الفريق.

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