خاص كورة 365.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة طارق حامد

يواصل مسؤولو نادي الزمالك تحركاتهم القوية، من أجل التعاقد مع لاعبين من الكفاءات العالية، لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، في ظل النقص العددي في الفريق هذا الموسم بسبب تقييد الفترتين.

عمرو السيسي لاعب خط وسط الطليعة، من أكبر الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء، لدعم خط الوسط في مواجهة رحيل طارق حامد الوشيك، خاصة بعد ظهور السيسي بمستوى متميز هذا الموسم مع فريق عسكري.

وعلمت كورة 365 من مصادر مقربة من اللاعب عمرو السيسي، أن الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب، تمهيدًا للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن اللاعب عمرو السيسي وقع رغبة في الالتحاق بصفوف القلعة البيضاء للالتحاق بصفوفها، على أن يدخل مسئولو الأبيض في مفاوضات مع قيادة الفريق العسكري لحسم الاتفاق بشكل رسمي.

يستعد فريق الزمالك الكروي الأول لمواجهة المقاولون العرب يوم 12 يوليو الجاري، في اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وفي سياق آخر قرر المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك دفع جزء من أتعاب اللاعب خلال الفترة الحالية وقبل مواجهة المقاولين العرب.

وعقد مرتضى منصور جلسة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني واللاعبين، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، اليوم الأربعاء.