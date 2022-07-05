خاص كورة 365.. تطورات جديدة قد تُساهم في بقاء أشرف بن شرقي مع الزمالك

يمثل ملف التجديد للنجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم الشغل الشاغل لمشجعي القلعة البيضاء ومجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وحاول مسئولو الزمالك عقد أكثر من جلسة مع بن شرقي لإقناعه بتجديد عقده والبقاء مع الزمالك، نظرا لشعبيته الكبيرة بين جماهير الأبيض، قبل أن يرحل مرتضى منصور ويعلن خروج اللاعب من الدوري القطري أو التركي.

وعلم موقع كورة 365 أنه في الساعات القليلة الماضية قام بعض رجال أعمال الزمالك بالاتصال بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور للمساعدة في حل أزمة تجديد بن شرقي وتوفير السيولة المالية وتوفير الأموال اللازمة في حالة حدوث الأزمة. ممثلة في الصناديق.

وبحسب تقارير صحفية يونانية، فإن نادي أولمبياكوس اليوناني أراد سابقًا التعاقد مع أحد نجوم نادي الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أفادت أنباء أن نادي أولمبياكوس اليوناني يفكر في التعاقد مع أشرف بن شرقي للموسم المقبل بعد رحيله عن الزمالك.

وأشارت تقارير إلى أن أولمبياكوس أراد التعاقد مع لاعب الزمالك منذ عامين، وتحديداً بعد موسمه الأول مع القلعة البيضاء، لكن الأمور لم تحدث في ذلك الوقت، بسبب انضمام الزمالك إليه.

وأوضح التقرير أن أولمبياكوس لم يتخذ قرارًا بشأنه، ولكنه يدرس الأمر الآن، للدخول في مفاوضات مع اللاعب من عدمه.