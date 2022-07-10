خاص “كورة 365”.. فيريرا يقرر الإطاحة بمدافع الزمالك

قرر البرتغالي جوزيفالدو فيريرا مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، إطلاق سراح مدافع الفريق خلال الانتقالات الصيف المقبل.

يستعد الفريق الكروي الأول من الزمالك لمواجهة نظيره من المقاولون العرب، الثلاثاء المقبل، الساعة 630 مساءً، في الجولة 24 من الدوري المصري.

وعلمت “كورة 365” من مصادر خاصة “البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، قرر الاستغناء عن خدمات التونسي حمزة المثلوثي، وخروجه من الأبيض نهاية الموسم الحالي. . “

وأوضحت المصادر أن فيريرا لم يقتنع حمزة المثلوثي بتأكيد رحيل اللاعب عن صفوف وايت كاسل نهاية الموسم الجاري.

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية التعاقد مع 8 عمليات جديدة، لدعم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، في جميع مراكز الفريق.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة في 23 مباراة وفاز في 16 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات.