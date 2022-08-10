خاص “كورة 365” ..مخرج قانوني لمرتضى منصور بعد قرار حبسه

كشف الناقد الرياضي معتز الشامي المدير القانوني للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة شهر.

حكمت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وكتب معتز الشامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “استئناف المعارضة أوقف الحكم وكأنه لم يصدر”.

وأضاف “ننتظر إعادة النظر في الطعن (في حال قبوله).

وعلمت “كورة 365” من مصدر قانوني خاص “لمرتضى الحق في” استئناف “الحكم الصادر بحقه لأنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم.

وأضاف المصدر “لو حضر مرتضى منصور جلسة اليوم لكان الحكم سينفذ بشكل مباشر بوضعه في السجن”.