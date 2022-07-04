خاص كورة 365.. موقف منتصر الطالبي من الانضمام للنادي الأهلي

يتطلع مسؤولو النادي الأهلي إلى تعزيز صفوف الفريق بصفقات رفيعة المستوى، للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، خاصة بعد خسارة اللقب هذا العام عقب هزيمة الوداد البيضاوي.

قلب الدفاع هو أحد دفاعات الوسط التي يسعى الأهلي لتقويتها في الموسم المقبل، بالنظر إلى رحيل المدافع المغربي المتوقع بدر بانون إلى صفوف قطر، إضافة إلى الإصابات العديدة التي يعاني منها مدافع الفريق.

دخل المدافع التونسي منتصر الطالبي لاعب المنتخب الروسي روبين كازان حسابات مديري القلعة الحمراء للتعاقد معه في السوق الصيفي خلفا للاعب المغربي الدولي بدر بنون.

وعلمت كورة 365 من مصادر مقربة من منتصر الطالبي أن المدافع الدولي التونسي يرفض عرض الأهلي لتوظيفه في السوق الصيفي الحالي.

وأوضح المصدر أن سبب رفض مدافع المنتخب التونسي عرض الأهلي هو رغبته القوية في استكمال مسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللاعب يحترم النادي الأهلي احتراما كاملا لك. رغبة. لتضمينها.

أصبح التونسي منتصر الطالبي، 24 عاما، لاعبا حرا بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي أن أي لاعب له الحق في إنهاء عقده مع أي فريق روسي.