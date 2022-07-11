خاص- كيف سيرد الأهلي على الكاف في أزمة عمرو السولية

“كورة 365” يكشف رد فعل النادي الاهلي على الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ك” في ازمة رمي قائد الفريق الاحمر عمرو السولية بالميدالية الفضية بعد خسارته نهائي دوري ابطال افريقيا امام فريق الوداد الرياضي المغربي.

وكان عمرو السولية غاضبًا للغاية بعد خسارته نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي وألقى بشكل غير لائق بالميدالية الفضية على الأرض أثناء مغادرته ملعب المباراة.

رد الأهلي على الكاف في أزمة الصليعة

وعلمت “كورة 365” من مصادرها الخاصة أن النادي الأهلي يستعد لرد رسمي للكاف بخصوص أزمة الصليعة بإسقاط الميدالية الفضية في نهائي إفريقيا.

وأكدت المصادر أن الأهلي سيؤكد في رسالته إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن ما حدث من الصليعة ما هو إلا تعبير عن حزن وغضب على عدم التحيز وإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الوداد بالمغرب. . وأن القرار لم يكن عادلاً.

وقال المصدر إن الأهلي سيوضح أيضًا لـ CAF أن الصليعة هو أحد قادة الفريق، وهو بدوره غاضب جدًا من القرار.

ويؤكد الأهلي لـ “الكاف” أن الصليعة لم تتحدث أو تواجه أحداً ولم تظهر أي سوء تصرف في هذا التصرف.

وأكد أن السليعية حصل على ميداليته بشكل طبيعي ولم يرفض استلامها، لكنه مطلق الحرية في التصرف بالميدالية لاحقًا، حتى لو رمى بها على الأرض.

نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي

وخسر النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بعد خسارته 2-0 في مباراة الفريقين في مجمع محمد الخامس الرياضي بالدار البيضاء.

الأهلي فشل في الفوز بلقب البطولة الأفريقية التي حملها لمدة عامين متتاليين.

خطوات صعود الأهلي ضد الكاف

وتقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الفيفا والمحكمة الرياضية للطعن في قرار إقامة النهائي الإفريقي في المغرب.

كما عقد الأهلي مؤتمرا صحفيا للكشف عن ملابسات قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأسباب رفض الانسحاب من النهائي الإفريقي.

وأكد الأهلي أن انسحابه من نهائي دوري أبطال أوروبا كان سيؤدي إلى عقوبات شديدة على النادي.

أعلن CAF مؤخرًا عن عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى نظام الذهاب والإياب مرة أخرى بعد تلك الأزمة.

اقرأ أيضا …

رد صادم من شوبرت على علاء صادق. ما هو التاريخ ومتى بدأت الازمة