خاص لـ”كورة 365″..الأهلي يستقر على منصب وليد سليمان بعد الإعتزال

حسم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الموقف الجديد من جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وليد سليمان، بعد إعلانه اعتزاله نهاية الموسم المقبل.

وعلمت “كورة 365” من مصادرها الخاصة أن إدارة الأهلي قررت إلى حد كبير منح وليد سليمان منصبًا كعضو في شركة الكرة لفترة ما بعد التقاعد المقبلة، بشرط عرض الملف على اللاعب للتعبير عنه. موقفه سواء الموافقة أو الرفض.

قدم مسئولو الأهلي العديد من الحلول لوليد سليمان بعد أن قرر الاعتزال، منها المغادرة لفترة من العيش معًا في نادٍ أوروبي والعودة مرة أخرى لتولي منصب المدير في أحد القطاعات أو الإدارة.للعمل الإداري والإعلامي. . على قناة النادي.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي للمباراة القادمة أمام نادي بيراميدز على ملعب “الدفاع الجوي”، في إطار مباريات اليوم الخامس والعشرين من الدوري العام.

يبدأ موعد مباراة الأهلي وبيراميديس اليوم السبت 16 يوليو الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

كما يذاع لقاء الفارس الأبيض أمام زعيم الفلاحين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تبث قناة “أون تايم سبورت” الفضائية المفتوحة مباراة الأهلي وبيراميديس اليوم السبت في الدوري العام.