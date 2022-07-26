خاص لـ”كورة 365″..تطورات جديدة بشأن مفاوضات الأهلي مع أحمد رفعت

كشف مصدر داخل القلعة الحمراء عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات الأهلي مع أحمد رفعت نجم فريق كرة القدم الأول لنادي المستقبل.

في الفترة الحالية، يرغب النادي الأهلي في ضم أحمد رفعت خلال الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.

وعلمت “كورة 365” أن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع وكيل اللاعب أحمد يحيى في الساعات القليلة الماضية ليرى مركزه يرتقي في صفوف القلعة الحمراء.

أكد أحمد يحيى للنادي الأهلي أن اللاعب ليس لديه مشكلة في ارتداء القميص الأحمر، لكنه قد يكون عائقا أمام نادي المستقبل.

وأكد وكيل أحمد رفعت أن إدارة المستقبل تتمسك حاليا بكافة الركائز الأساسية للمنتخب لخوض منافسات كأس الاتحاد الأفريقي الموسم المقبل.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

من ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول لنادي الأهلي لكرة القدم للمباراة القادمة ضد مصر المقاصة في الدوري المصري.

يبدأ موعد مباراة الأهلي والجونة يوم غد الأحد 27 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تنطلق مباراة المارد الأحمر ضد فريق الفيومي في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن اليوم السادس والعشرين من الدوري المصري.

القناة التي تبث مباراة بين الأهلي ومصر المقاصة

تُذاع مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقرر إقامتها على ملعب “المقاولون العرب” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

موقف الفريقين قبل مباراة الغد

ويأتي الأهلي إلى هذه المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة من 24 مباراة

وخاض الأهلي 24 مباراة هذا الموسم وحقق 15 مباراة وخسر 3 وتعادل 6 مرات.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير في الدوري المصري بـ11 مباراة من أصل 26 مباراة.

وحقق مصر المقاصة مباراتين فقط لكنه خسر 15 مباراة وتعادل 9 مرات.