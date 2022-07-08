خاص لـ”كورة 365″..عروض قطرية وسعودية تغازل مهاجم الأهلي الأجنبي

تلقى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عروضاً أجنبية عديدة لتولي خدمات الدولي الكونغولي والتر بواليا مهاجم فريق ريد كاسل الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت “كورة 365” من مصادرها الخاصة أن والتر بواليا يقترب من عدم العودة إلى الأهلي والذهاب إلى الدوريات الخليجية وتحديدا الدوري السعودي أو الإماراتي.

وهو أن نادي القادسية السعودي دخل في مفاوضات جادة مع الأهلي لإدراج النجم الكونغولي في السوق الصيفي المقبل، حيث تم في الساعات الحالية الاتفاق على راتب الأخير مع ناديه، على حدة. من الجني الأحمر للنادي. قيمة الصفقة.

وحدد الأهلي القيمة بـ 500 ألف دولار في حال إعادة إقراض اللاعب، بشرط بقصد شراء النادي السعودي، بقيمة تقترب من 2 مليون دولار.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي للمباراة القادمة أمام نادي المستقبل بقيادة علي ماهر في الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام المستقبل يوم الثلاثاء 12 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية في إطار مباريات الدوري العام على ملعب “الأهلي و السلام”.

ويستمر غياب الخمسة أكرم توفيق وعمار حمدي وميشيسوني وبيرسي تاو ومحمود وحيد عن فريق الأهلي لكرة القدم في المباراة القادمة أمام نادي المستقبل بسبب الإصابة.