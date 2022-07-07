خاص لـ”كورة 365″.. مفاجأة مدوية في انتقال بدر بانون لقطر القطري

كشف مصدر من النادي الأهلي عن مفاجأة كبيرة حول تقدم انتقال اللاعب المغربي الدولي بدر بانون، مدافع من فريق ريد كاسل الأول لكرة القدم، إلى صفوف قطر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات حصرية لـ “كورة 365” أن صفقة تجنيد بدر بانون في صفوف قطر معرضة للفشل بعد أن فوجئت إدارة ريد جيني بتدني العائد الاقتصادي الذي يقدمه المنتخب الخليجي مقابل الحصول على خدمات الدولي المغربي. .

وأضاف المصدر أن قطر الأهلي عرض على مسؤولي النادي الأهلي عقدا مع بدر بانون مقابل 2.5 مليون ريال قطري وليس بالدولار كما قال البعض وهو ما يعادل 700 ألف دولار وهو ما درسته الإدارة الحمراء في القاهرة. الساعات الحالية قبل إتمام الصفقة النهائية.

وذكرت تقارير صحفية أن الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي قطر للموافقة على رحيل المغربي بدر بانون مقابل 2.5 مليون دولار و 500 ألف دولار مكافآت.

وأشارت تقارير إلى أن ريكاردو سواريز، المدرب الجديد لفريق الأهلي لكرة القدم، لا يمانع في ترك اللاعب، خاصة وأن المفاوضات انتهت قبل عقده مع القلعة الحمراء.

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم، للمباراة القادمة مع نظيره بتروجيت، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، في نصف نهائي كأس مصر، الساعة التاسعة والنصف.