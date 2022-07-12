خاص لـ”كورة 365″..نجم الأهلي يقترب من الانضمام لجهاز فيتوريا بمنتخب مصر

روي فيتوريا مدرب النصر السعودي

نجح الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، في تعيين روي فيتوريا، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي النصر، لتولي التوجيه الفني للمنتخب في الفترة المقبلة.

ووقع فيتوريا عقودا لتدريب المنتخب الوطني لمدة 4 مواسم قادمة بدلا من إيهاب جلال بعد إقالته في الفترة الماضية.

وبعد توليه دور المنتخب المصري، سيحصل فيتوريا على 2.4 مليون دولار سنويا بما يعادل 200 ألف دولار شهريا.

من المتوقع أن يصل فيتوريا وأجهزته المعاونة إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبدء مهمتهم رسميًا مع المنتخب المصري.

وعلمت “كورة 365” أن فيتوريا اختار اسم العنصر المصري الذي سينضم به إلى أجهزته المساعدة بعد التشاور مع اتحاد الكرة.

وفضل البرتغالي استخدام عنصر جديد بعيدًا عن أسماء الجهاز الفني السابق، لأن أقرب الأسماء هو عادل مصطفى نجم الأهلي السابق.

وسيصل المدرب البرتغالي الجديد للمنتخب المصري، فيتوريا، إلى القاهرة الأسبوع المقبل لتولي المهمة الفنية الجديدة للفراعنة.

يضم الجهاز المساعد لفيتوريا البرتغالية 4 مساعدين أجانب هم

ارنالدو تيكسيرا (المدرب الرئيسي)

سيرجيو بوتيلهو (مساعد مدرب)

لويس ستيفيز (مدرب حراس المرمى)

والتر دياس (محلل الأداء ومخطط الحمل)