خاص لـ “كورة 365” .. أول تعليق من الاتفاق على مفاوضات الزمالك لضم السليتي

كشف نادي الاتفاق السعودي، عن صحة الأخبار التي وردت بشأن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مكثفة لتولي خدمات الدولي نعيم السليطي مهاجم الفريق الأخضر، خلال التكليفات الصيفية المقبلة لدعم الفريق. صفوف الفارس الأبيض الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ “كورة 365” “ما يشاع عن مفاوضات الزمالك لتوظيف نعيم السليطي خاطئ تمامًا. هذا ما تقوله وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي”.

وأضاف المصدر في تصريحاته “لدينا مباراة مهمة أمام نادي الفيحاء في الدوري السعودي، ولا مانع من مناقشة ملف العقد في الوقت الحالي حتى نهاية الموسم الحالي والتحقق من حالة الفريق”. الموقف.”

وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات شفهية مع نادي الاتفاق السعودي، تمهيدًا لضم أحد لاعبيه الصيف المقبل.

وأكد أن الزمالك فتح خطوط اتصال شفهية مع المسؤولين عن الاتفاق للحصول على رأيهم في ضم الدولي التونسي الدولي نعيم السليطي نجم فريق كرة القدم الأول للنادي السعودي في الميركاتو الصيف المقبل. .

ويأمل الزمالك في تعزيز صفوفه في الموسم الجديد ليستعيد تألقه مرة أخرى والمنافسة بقوة في البطولات الإفريقية والمحلية وتعويض عدد من اللاعبين المتوقع رحيلهم في نهاية الموسم الجديد.