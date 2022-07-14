خاص.. لوائح الاتحاد الجزائري تمنع انتقال أبو جبل إلى وفاق سطيف (مستند)

كشفت تقارير إعلامية، أن النادي الجزائري وفاق سطيف دخل في مفاوضات مع محمد أبو جبل حارس الزمالك في الميركاتو الصيفي.

حقيقة مفاوضات وفاق سطيف مع أبو جبل

وعلمت كورة 365 من مصادر مقربة من محمد أبو جبل أن كل الإشاعات حول مفاوضات وفاق سطيف مع حارس الزمالك لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد اجتهادات صحفية.

وأكدت مصادر مقربة من أبو جبل أن الحارس الدولي لم يستطع التوقيع للدوري الجزائري بسبب عامل السن.

تنص لوائح الاتحاد الجزائري للاعبين الأجانب على ما يلي

1_ اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 23 عامًا والذين لعبوا بحالة اللاعب الدولي المبرر بما لا يقل عن 5 مشاركات رسمية مع اختيار الفئات الأدنى.

2_ اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 27 سنة في تاريخ العقد (تاريخ توقيع العقد موثوق) والذين طوروا مكانة دولية تبرر 5 مشاركات على الأقل.

إن سطيف تتفاوض مع أبو جبل

زعمت تقارير صحفية أن أبو جبل تلقى عرضًا شفهيًا من وفاق سطيف للحصول عليه في الصيف المقبل ميركاتو.

وأوضح أن عرض وفاق سطيف ضم اللاعب على سبيل الإعارة من النصر السعودي جاء بناء على رغبة حسام البدري مدرب الفريق الجديد.

النصر السعودي يقرر إدراج أبو جبل على قائمته

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن نادي النصر السعودي أبلغ أبو جبل بدخوله قائمة الفريق.

جاء قرار الفوز السعودي خوفا من شكوى اللاعب من الأول وفسخ العقد من جانب واحد.

موقف أبو جبل مع الزمالك

طلب محمد أبو جبل إنهاء تعاقده مع الزمالك ليتمكن من إضافة انتصار للسعودية هذا الصيف.

رفضت إدارة الزمالك طلب أبو جبل وأصرت على استمراره مع الفريق حتى انتهاء تعاقده مع نهاية الموسم الحالي.