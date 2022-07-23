خاص| متابعة نتيجة مباراة الأردن واليمن كأس العرب للشباب (دقائق وتنطلق المواجهة)

مباراة الاردن واليمن تقام مساء السبت 23 يوليو 2022 مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العرب تحت 20 سنة والتي ستقام فِيْ منطقة عسير وتحديدا مدينتي خميس مشيط وأبها. فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. وافتتح العربية، ونيابة عن المجموعة الثانية، الملعب الذي يستضيف مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحَلْة) فِيْ مدينة أبها السَعُودِيْة، فعاليات المواجهة الآسيوية الثانية فِيْ النسخة السادسة للعربية. كأس العالم للشباب الذي يجمع الشقيقين اليمن والأردن.

فِيْ السطور التالية نعلق بالتفصيل على السيناريوهات وآخر الأخبار والمستجدات بخصوص مَوعِد مباراة الأردن واليمن والقنوات المذاعة، وكذلك تاريخ مشاركة الفريقين فِيْ كأس العرب وتاريخهما. بالإضافة إلى تاريخ الاشتباكات فِيْ الأردن واليمن.

مباراة الاردن واليمن

افتتاح قوي إذن للدور الثاني من دور المجموعات فِيْ مونديال الشباب العربي 2022.

وحيثما يلتقي اليمن السعيد والنشامى ينعم دائما بعاطفة وتنافس كبير رغم ندرة الاشتباكات.

وما يزيد من إثارة المواجهة هُو رغبة فريق الشباب الأردني فِيْ تعويض القرعة المثيرة ضد الإمارات.

فِيْ لقاء الجولة الأولى الأربعاء الماضي.

بينما شباب اليمن يبحث عن بداية ناجحة.

فِيْ ظل الإنجازات المحدودة للغاية بشكل عام لكرة القدم اليمنية.

وتزامن ذلك مع الحديث عن البطولة العربية ولكن على مستوى الكبار.

ونرى أن منتخب الأردن يشارك فِيْ كأس العرب 2022 التي أقيمت فِيْ قطر وتوج بها المنتخب الجزائري.

طرح بطولة مميزة وكاد يصل إلى نصف نهائي المسابقة.

لولا مواجهته مع المنتخب المصري المتمرس فِيْ ربع النهائي، لكان خسر بثلاثة.

فِيْ المقابل خرج المنتخب اليمني من البطولة مبكرا من الدور التمهِيْدي.

بعد خسارته أمام موريتانيا بثنائية نظيفة.

منذ البداية نستعرض ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجا بلقب كأس العالم للشباب العربي قبل النسخة السادسة

إليكَمْ ترتيب المجموعات الست بعد مباريات الدور الأول

وإليكَمْ جدول مباريات كأس العرب 2022 تحت 20 سنة من المباراة الافتتاحية إلى المباراة النهائية

نشير إلى ذلك، ضمن مباريات اليوم الثاني من دور المجموعات.

وستقام بعد مباراة نسور اليمن والنشامي، مباراة موريتانيا والعراق.

وذلك فِيْ إطار اللقاءات الأولى لـ “المجموعة السَعُودِيْة” فِيْ كأس العرب.

المنتخب الأردني

نبدأ تغطيتنا مع منتخب شباب الأردن تحت 20 سنة، ليظهروا للمرة الثانية فِيْ كأس العالم العربي.

📸 | فريق T20 يبدأ الاستعدادات لمواجهة اليمن فِيْ كأس العرب pic.twitter.com/HmPzZ4Uyhn – الاتحاد الأردني – الاتحاد الأردني لكرة القدم (JordanFA) 21 يوليو 2022

بعد المشاركة الأولى فِيْ دورة 2012 التي أقيمت فِيْ العاصمة الأردنية.

وفاز بها المنتخب التونسي على حساب الخضر السعودي (4-2).

تم خلالها إقصاء اللاعبين من دور المجموعات.

📸 | فريق T20 يستكَمْل استعداداته لمواجهة نظيره اليمني فِيْ كأس العرب التفاصيل https//t.co/idBuybaq0c pic.twitter.com/qndawnImgT – الاتحاد الأردني – الاتحاد الأردني لكرة القدم (JordanFA) 22 يوليو 2022

حيث احتل الفريق المرتبة 53 على مستوى العالم (حسب آخر تصنيف للفِيْفا فِيْ يونيو الماضي)، تعادل بشكل إيجابي مع السَعُودِيْة (1-1).

لكنهم خسروا أمام الكويت بهدف واحد وتعادلوا سلبيا فِيْ الجولة الأخيرة مع السودان.

منتخب اليمن

وعلى صعيد مماثل، يشارك منتخب اليمن تحت 20 سنة فِيْ مونديال العرب للمرة الثانية فِيْ تاريخه.

يعقد الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني للشباب لقاء مع لاعبي الفريق لشرح نقاط القوة والضعف للمنتخب الأردني وضرورة الالتزام بالانضباط وتنفِيْذ الجوانب الفنية وكافة الاتجاهات للاعبين فِيْ اللقاء الصباحي. pic.twitter.com/y8PVD9GAKd – اخبار الكرة اليمنية (yemen_football) 22 يوليو 2022

حيث كان الظهُور الأول للمنتخب الـ153 فِيْ التصنيف العالمي، فِيْ النسخة الأخيرة من كأس العرب 2022.

الذي لعب فِيْ مصر وانتصر المنتخب السعودي على المحاربين الجزائريين (2-1).

وحيث ودع اليمنيون المنافسة من دور المجموعات.

للجماهِيْر اليمنية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، تدعوكَمْ الجالية اليمنية فِيْ عسير لحضور مباراة منتخب شبابنا ومنتخب الأردن فِيْ كأس العرب بأبها.

استاد الأمير سلطان أبها

مزيد من التفاصيل فِيْ الصورة 👇👇 pic.twitter.com/u6FMoqT746 – اخبار الكرة اليمنية (yemen_football) 22 يوليو 2022

🔴 – سيرتدي فريقنا الزي الأحمر الكامل فِيْ مباراة الغد ضد الأردن فِيْ كأس العرب للشباب. pic.twitter.com/Bg2EO5inW7 – اخبار الكرة اليمنية (yemen_football) 22 يوليو 2022

انتصار واحد فقط سجل على أوزبكستان (3-1).

بعد خسارته أمام تونس ثنائية نظيفة، وللجار والأخت السَعُودِيْة (1-2).

تاريخ الاشتباكات بين الأردن واليمن

وعلى صعيد الاشتباكات التاريخية المباشرة بين اليمن والأردن، فوق ما نرصده فِيْ “الثقافني”، جمعت 4 مواجهات بين الجانبين.

3 منهم وصلوا إلى مستوى المنتخب الأولمبي “تحت 23 سنة”، بالإضافة إلى مباراة ودية واحدة.

فاز الأردن فِيْ جميع المباريات الأربع بينما لم يفز اليمن بأي شيء.

وعلى مستوى الأهداف التي سجلها الأردن فِيْ مواجهات الأردن مع اليمن، سجل النشامى 12 هدفاً.

لكنهم تنازلوا عن هدفِيْن يمنيين.

وكانت أعظم نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الأردن واليمن فوز المنتخب الأردني (4-0).

كان هذا خلال التصفِيْات المؤهلة لبطولة آسيا تحت 23 سنة 2013.

وحصل فِيْها المنتخب الأردني على المركز الثالث.

بعد فوزه على كوريا الجنوبية فِيْ مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح (3-2).

بعد ذلك انتهت المباراة بالتعادل 0-0.

توجته أسود الرافدين “العراق” بعد فوزه على السَعُودِيْة بهدف فِيْ النهائي.

وتعتبر الرباعية أكبر انتصار للأردن على اليمن فِيْ تاريخ اشتباكاتهما.

فِيْما تعتبر أفضل نتيجة “نسبية” لليمن ضد الأردن وهِيْ الهزيمة (1-2).

وذلك فِيْ المواجهة الأخيرة التي جمعاها فِيْ بطولة غرب آسيا 2022 للمنتخب الأولمبي.

حدث ذلك فِيْ السَعُودِيْة وفاز المنتخب الأردني بلقبه.

حيث تغلبوا على الصقور السَعُودِيْة فِيْ المباراة النهائية 3-1.

تشكيل حزب الأردن واليمن

أعلن الجهاز التدريبي لمنتخب الأردن تحت 20 سنة برئاسة مدير المنتخب الوطني إسلام الذيابات حول تشكيل منتخب الأردن أمام اليمن فِيْ افتتاح مباريات الدور الثاني لكأس العرب 2022.

تضمنت التشكيلة الأساسية والاحتياطية للاعبين العناصر التالية

من جهة أخرى كشف التوجيه الفني لفريق الشباب اليمني برئاسة المدرب محمد النافع حول تشكيل اليمن ضد الأردن.

تضمنت قائمة البداية الأحد عشر ومقعد مقعد اليمن السعيد الأسماء التالية

مَوعِد مباراة الأردن واليمن وقنوات الشركة

ومن المقرر أن تقام المواجهة الآسيوية الثانية فِيْ كأس العرب بعد ظهر يوم السبت الساعة 500 مساءً فِيْ السَعُودِيْة واليمن والأردن، والرابعة (400 مساءً) فِيْ مصر، والثانية (200 مساءً) بتوقيت جرينتش.

أما بالنسبة لحكَمْ مباراة الأردن واليمن، فنحن ننتظر الإعلان الرسمي من الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) تابعنا.

شبكة القنوات الرياضية السَعُودِيْة وتحديداً القناة Sports KSA 1 HD من خلال بث احداث اللقاء بالاشتراك مع قناة العراقية الرياضية. العراقية الرياضية hd والقناة الرابعة العراقية الربيع سبورت.

أما معلق المباراة بين الأردن واليمن فلا يعرف حتى كتابة هذه السطور عن شرح المواجهة.

تغطية خاصة. ملخص ونتيجة مباراة الأردن واليمن

وبعد دقائق قليلة، ستبدأ مباراة اليمن والأردن فِيْ افتتاح مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب للشباب 2022.

استمتع معنا بـ “التغطية الخاصة” لأحداث المواجهة الآسيوية الثانية فِيْ النسخة السادسة من مونديال العرب.

بالإضافة إلى ملخص ونتيجة وأهداف مباراة الأردن واليمن فقط وحصريا من خلال شبكة ثقافني.

يرجى عدم طلب أو تحديث أو تحديث الصفحة كل دقيقة لمتابعة تطورات القمة الأردنية اليمنية.

استنتاج

واستعرضنا خلال السطور الأخيرة كافة الأخبار وخلف الكواليس والتفاصيل حول مَوعِد مباراة اليمن والأردن والقنوات الناقلة وكذلك تاريخ مشاركات وإنجازات الفريقين فِيْ مونديال الشباب العربي. كأس اضافة الى تاريخ الاشتباكات الاردنية اليمنية.