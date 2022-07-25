خاص| متابعة نتيجة مباراة البحرين وجيبوتي كأس العرب للشباب (70 دقيقة.. غواصين اللؤلؤ متقدمين! (2-0))

مباراة البحرين وجيبوتي فِيْ ختام مباريات اليوم الأول من الدور الثالث لمرحَلْة المجموعات من بطولة كأس العرب للشباب 2022، ونيابة عن المجموعة الخامسة، ظهر يوم الاثنين 25 يوليو 2022، نادي ضمك. ملعب خميس مشيط، يستضيف فعاليات المواجهة القوية والمتوقعة، والتي ستجمع بين المنتخبين الوطنيين، جيبوتي والبحرين، حيث يتساوى الفريقان فِيْ عدد المشاركات فِيْ المونديال العربي، فِيْ حين أن الأحمر البحريني أعلى قليلاً.، مما يشير إلى تطابق مثير يستحق المتابعة.

وسنعلق فِيْ الأسطر القليلة القادمة على كافة التفاصيل والأخبار والمشاهد المتعلقة بمَوعِد مباراة البحرين وجيبوتي والقنوات المذاعة وكذلك جولة ونتائج الفريقين فِيْ الموسم السادس من بطولة كأس الشباب العربي 2022، فضلا عن تاريخ المشاركة والإنجازات، ونختتم بالحديث عن تاريخ الاشتباكات بين البحرين وجيبوتي.

مباراة البحرين وجيبوتي

مواجهة جديدة تتيح فرصة أخرى للمنتخب البحريني للتقدم إلى الدور الثاني.

حتى من المركز الثاني، من بين أفضل الثواني فِيْ المجموعات الست.

إهداء الكرة البحرينية بإنجاز جديد على مستوى البطولة العربية للمنتخبات.

وفِيْ الوقت نفسه، فإن منتخب جيبوتي لديه طموح مماثل فِيْ التأهل إلى دور المجموعات.

وربما أبعد من ذلك، اعتمادًا على أداء الفريق وفرصه فِيْ مباريات كأس العالم للشباب العربي.

قبل الخوض فِيْ التفاصيل، نستعرض أولاً تاريخ مشاركة الفرق فِيْ كأس العرب قبل النسخة السادسة (بالاسم الجديد)

إليكَمْ قائمة المنتخبات التي فازت بالبطولة

هذا هُو ترتيب المجموعات الست بعد مباريات الدور الأول والثاني

إليكَمْ جدول مباريات المونديال العربي من الافتتاح إلى النهائي بإذن الله

ونعلمكَمْ أنه ضمن مباريات اليوم الأول من اليوم الثالث من الجولة الأولى لكأس الشباب العربي، ستلعب مواجهة نارية أخرى.

حيث كانت مباراة السودان وفلسطين التي سبقت مواجهة غواصي اللؤلؤ وجيبوتي.

منتخب البحرين

نبدأ تغطيتنا مع منتخب البحرين تحت 20 سنة، والذي يمثل ظهُوره الثالث فِيْ كأس العالم للشباب العربي.

من خلاله يريد تكرار تحقيق كأس العرب 2022.

وبلغوا فِيْه ربع النهائي، قبل أن يتصادموا مع “البطل” المنتخب السنغالي.

تم طرده بعد هزيمة كبيرة بخمس نظيف.

وفِيْ مشاركته الثالثة فِيْ كأس العرب يأتي الأحمر فِيْ ذيل المجموعة الخامسة.

بعد الخسارة أمام Águilas de Cartago فِيْ مباراتهم الافتتاحية.

ما حافظ نظرياً على فرصته فِيْ التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

بانتظار الفوز على جيبوتي، بأهداف متعددة، لتتصدر المجموعة.

أو العب بفرضية مرافقة أحد الفرق من المجموعات الأخرى، ضمن “أفضل الثواني” من الثانية المصنفة.

منتخب جيبوتي

من ناحية أخرى، يظهر منتخب جيبوتي لأقل من 20 عامًا للمرة الثالثة فِيْ مونديال الشباب العربي.

أينما أراد تخطي مرحَلْة المجموعات التي كانت قد توقفت فِيْ وقت سابق عن مسيرته معهم.

فِيْ النسختين الأخيرين.

ليه ريجينس U20 فِيْ وضع التدريب pic.twitter.com/fIxQ9nRnXY – اتحاد جيبوتي لكرة القدم FDF (FederationFdf) 23 يوليو 2022

وخرج المنتخب الملقب بالبحر الأحمر فِيْ كأس العرب 2022 بالسَعُودِيْة بعد ثلاث هزائم متتالية.

بدأت ضد مدغشقر (3-4)، ثم المغرب (0-6)، وانتهت مع البحرين (1-2).

أما بالنسبة لموسم 2022 فِيْ مصر، فقد عانى منتخب جيبوتي من هزائم ثقيلة.

الأول جاء من الإمارات (0-8)، ثم المغرب (0-4)، وأنهى المباراة ضد طاجيكستان (0-5).

وهذا يعكس انخفاضًا فِيْ مستوى النتائج فِيْ مشاركتيهما الوحيدتين فِيْ كأس العالم العربي.

وإذا تكررت فِيْ المشاركة الثالثة، فقد تصبح أسوأ الفرق المشاركة فِيْ البطولة على الإطلاق!

تاريخ اشتباكات البحرين وجيبوتي

أما بالنسبة لمستوى الاشتباكات بين جيبوتي والبحرين، فنحن نراقب فِيْ “الثقافني” وضع الفريقين مباراة واحدة.

كَمْا ذكرنا فِيْ إطار مرحَلْة المجموعات بكأس العرب 2022.

وخسر منتخب جيبوتي (1-2).

تشكيل حزب البحرين وجيبوتي

أعلن الجهاز الفني لفريق شباب البحرين بقيادة المدرب عادل النعيمي، تشكيل منتخب البحرين أمام جيبوتي فِيْ ختام مباريات الدور الثاني من دور المجموعات لموسم 2022 من بطولة كأس العرب لكرة القدم.

تضمنت التشكيلة الأساسية والاحتياطية للأحمر العناصر التالية

من جهة أخرى، كشف مدرب منتخب جيبوتي تحت 20 سنة بقيادة المدرب جوليان مات، عن تشكيلة جيبوتي ضد البحرين.

تضمنت التشكيلة الأساسية والمقاعد المطلة على البحر الأحمر الأسماء التالية

مَوعِد مباراة البحرين وجيبوتي وقنوات البث

ومن المقرر المواجهة المصيرية مساء الاثنين الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السَعُودِيْة والثامنة مساءا بتوقيت مصر والسادسة مساءا بتوقيت مصر.

وعن حكَمْ مباراة البحرين وجيبوتي أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC تعيين الحكومة العراقية الدولية قال يوسف لإدارة مسار المواجهة.

وستقوم شبكة القنوات الرياضية السَعُودِيْة ببث أحداث المباراة عبر قناتها الفضائية. Sports KSA 1 HD فضلا عن رابع قنوات رياضية عراقية الربيع سبورت والرياضية العراقية العراقية الرياضية hd.

وبخصوص المعلق على مباراة البحرين وجيبوتي، لم يفرج عن القنوات الإذاعية حتى كتابة تلك السطور عن المعلقين على المواجهة.

تغطية خاصة. ملخص ونتيجة مباراة البحرين وجيبوتي

ومؤخرا، انطلقت صافرة الإنذار فِيْ النصف الثاني من المباراة بين جيبوتي والبحرين فِيْ ختام مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الشباب العربي تحت 20 سنة 2022.

نقدم لكَمْ تغطية خاصة طوال المباراة ومتابعة النتيجة،

بالإضافة إلى ملخص ونتائج وأهداف مباراة البحرين وجيبوتي، حصريًا وحصريًا من خلال شبكة “ثقافني”.

لا تطلب أو تحدّث أو تحدّث الصفحة كل دقيقة لمتابعة آخر التطورات فِيْ المواجهة المصيرية.

أينما يفتح مبارك محمد اهداف المباراة فى الدقيقة 14 من الشوط الاول.

جاء الهدف البحريني الأول من ركلة جزاء.

كان مثل يوم أخطاء الحراس، بعد المباراة المثيرة بين السودان وفلسطين، حيث احتاج الأحمر البحريني إلى 3 دقائق فقط ليسجل الهدف الثاني.

وجاء الهدف الثاني لشباب البحرين من ركلة حرة طولية فِيْ الوسط بعد وسط ملعب منتخب جيبوتي. احمد ضياء لاعب منتخب البحرين الذي لم يتردد فِيْ التسجيل مباشرة على المرمى.

الآن الدقيقة 70، ولا يزال المنتخب البحريني فِيْ حيازة الكرة ويتقدم على لوحة النتائج (2-0).

استنتاج

خلال التغطيات السابقة، اطلعنا على كل التفاصيل والأخبار والمشاهد عن مَوعِد مباراة جيبوتي والبحرين وقنوات الشركة، بالإضافة إلى مسار ونتائج الفريقين فِيْ النسخة الحالية من بطولة الشباب العربي. الكأس وكذلك تاريخ مشاركات وإنجازات الفريقين، وأخيراً تاريخ مواجهات جيبوتي والبحرين.