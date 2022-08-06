خاص.. نجم الزمالك السابق يرحب باللعب للأهلي

أعرب محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا ونجم الزمالك السابق، عن ترحيبه باللعب مع النادي الأهلي الموسم المقبل.

وجاءت موافقة محمد إبراهيم بعد أن بدأ مسؤولو النادي مفاوضات لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

علمت كورة 365 من مصادر خاصة أن الفترة الماضية شهدت جلسة بين أمير توفيق مدير تعاقد الأهلي مع اللاعب ووكيله.

وتم الاتفاق في الجلسة على جميع بنود العقد بعد المستوى الجيد الذي أظهره اللاعب مع فريقه في الدوري.

ورغم أن محمد إبراهيم رحب بالأهلي للعب مع الأهلي، إلا أنه رفض التوقيع على أي عقد حتى تفاوض مع إدارة ناديه.

وجاء طلب إبراهيم في مواجهة ترحيب بمغادرته بعد وصول عرض رسمي لشرائه وتحديد القيمة المالية.

تلقى محمد إبراهيم عرضًا آخر من نادي بيراميدز للانضمام إليه في الموسم الجديد.

لكن اللاعب أرجأ الرد على العرض السماوي لحين معرفة موقف الأهلي بشروطه وحددت إدارة سيراميكا سعر بيعه.

ويتطلع الأهلي إلى تعزيز صفوفه بصفقات عالية المستوى خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل التراجع الواضح في نتائج الفريق هذا الموسم.

وهو أن مجلس إدارة النادي الأهلي اتخذ قرارًا بإراحة اللاعبين الأكبر سنًا وإكمال بطولة الدوري باللاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق، بالإضافة إلى تطعيمهم مع فريق الشباب.