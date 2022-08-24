خالد آل سعود يعلق على مشهور يصور مريضًا في العناية الله لا يسلمك

وعلق رجل الأعمال والكاتب خالد آل سعود على بعض تصرفات بعض المشاهير التي لا تراعي الإنسانية أو العادات الاجتماعية.

وروى آل سعود، عبر حسابه على تويتر، أنه ذهب إلى قسم العناية المركزة، ثم أمسك بهاتفه لتصوير ذلك المريض – شبه فاقد للوعي – قائلاً “متابعيني يحيونكم”. ولا تنقذ الحمقى الذين يتبعونك. ” .

العصف الذهني

وتفاعل المعلقون مع تغريدة خالد آل سعود، مؤكدين أن بعض المشاهير لا يهتمون إلا بمحتوى بعيد عن الإنسانية، حيث علقت فتاة الجزيرة على الموقف قائلة للأسف نحن من أعطاهم المكانة التي يجب أن يتمتعوا بها، ووضعوها. فوق مستواهم وكبرنا في الحجم، قللوا من شأن عقولنا وأطعناهم، نحن البؤساء.

كتب محمد علي القعدى وبالمثل من يصور مريضا متدهورا ويطلب دعاء له يمكن أن يطلب دعاء له دون تصوير وانتهاك خصوصية المريض.

واكتفى ريان بن سليمان بقوله عندما تغيب الإنسانية، وعلق خالد سعود نعم والله سموك الحمقى الذين جعلوه مشهورًا!

بدون إحساس أو ضمير

من جانبه كتب عارف الشمري اللهم أظن أنه شيء مؤسف أننا ننتظر رؤية المرضى مصورين والعناية بهم بعد أن لا حول ولا قوة إلا بالله، نحتاج إلى عقوبات على هذه التصرفات التي تذهب. ما وراء الأخلاق والآداب من زيارة المريض.

وأما ريما فقال والله صحيح أن كثير من العيّنات من هذا القبيل، فليس لديهم إحساس ولا ضمير للمريض.