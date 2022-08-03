خالد أمين يرد على اتهامه بإجراء تجميل لأنفه.. وينشر صورة من المشفى

طمأن الفنان الكويتي خالد أمين متابعيه على صحته، بعد أن خضع لعملية جراحية فِيْ الأنف بعد ضربة تلقاها من أحد زملائه الفنانين أثناء تصوير عمل جديد يتضمن مشاهد أكشن.

قبل ساعات، شارك خالد أمين مع متابعيه، عبر حسابه على Instagram، صورة له مستلقيا على سرير المستشفى، فِيْما تظهر كدمات أرجوانية حول عينيه، إضافة إلَّى وضع جبيرة على أنفه.

وشكر أمين أنصاره وكل من كان على يقين من صحته، مشيرا إلَّى أنه بصحة جيدة وأن العملية أجريت بنجاح، وكتب “تمت العملية بحمد الله وبفضله .. شكراً للجميع ولكل من طلبني عبر الهاتف أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ربي يحميكَمْ ويحفظكَمْ من كل شر “. .

وتمنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنان الصحة والعافِيْة بمن فِيْهم زملائه الفنانين. وعلقت الفنانة البحرينية ريم ارحمه بقولها “سلامات لا ترى شر”، وأضاف الفنان السوري طلال مارديني “الحمد الله على سلامتك”. “

من جهتها، كتبت الفنانة البحرينية بثينة الرئيسي “الله يعطيكَمْ الصحة والعافِيْة، ويقف علينا اقوى من ذي قبل. قلوبنا مخطوبة لكَمْ”.

من ناحية أخرى، كان هناك بعض المشككين فِيْ قِصَّة خالد أمين عَنّْ تعرضه للضرب على وجهه، حيث رأوا أنها ذريعة لتجميل أنفه، باستثناء الفنان الذي خرج فِيْ مقطع فِيْديو لينفِيْ ما هُو موجود. تعميم. ، وقال “بارك الله فِيْك، أعتقد أن الكثير من الشرفاء يتابعون. استمروا فِيْ التواصل معي، سلامكَمْ، شكرًا جزيلاً لكَمْ على هذا الموضوع”.

وأشار إلَّى أنه إذا أجريت له عملية تجميل فلن يكون مسنًا، قائلاً “قمت بتنزيل مقطع فِيْديو قبل إجراء هذه العملية البسيطة. يظهر الفِيْديو فِيْ الكثير مما رأوه … سأقوم بتنزيله مرة أخرى لأن الكثيرين يطلبون مني أن أقول عملية جمالية أو علاجية … سأعود وأخبرك أن هذا ليس تجميليًا، إذا كان وجهِيْ تجميليًا، فهذا ليس العرض الآن “.

وقبل ذهاب الفنانة لإجراء العملية، كشف تفاصيل الحادث وما حدث له أثناء التصوير فِيْ مقطع فِيْديو قائلاً “بارك الله فِيْك اسمك، وسأرد فقط من سألني عَنّْي. الاصابة فِيْ العمل الحَقيْقَة ان زميل اصابني بالخطأ ولم يقصد ذلك المشهد كان عمل وانف وكسر فِيْ الغضروف والعظام والحمد لله الان انني اتماثل للشفاء لا يريد ان يكشف ماذا حدث لي، لكن سألني الكثيرون، وأردت شرح المشهد.

وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فِيْها لحادث فِيْ العمل، وأضاف “الحظ أراد ما حدث، وتعرضت لحادث فِيْ العمل، والحمد لله بدأت فِيْ التعافِيْ، وأحتاج إلَّى عملية جراحية صغيرة وتعديلات بسيطة. . إن شاء الله وهذه ليست المرة الأولى التي أتعرض فِيْها للإصابة، حيث سبق لي أن تعرضت فِيْ أعمال أخرى لكسر فِيْ اليد والساق وهذا شيء طبيعي يمكن أن يحدث فِيْ التصوير.

واختتم بقوله “أنا سعيد بالتجربة الجميلة، وأهنئ فريق العمل، وأتمنى للجميع التوفِيْق فِيْ عملهم، وأعجبني من خلال الفِيْديو لشرح ما حدث لي، والاستمتاع بالصيف الجميل، سواء كنت فِيْ الداخل أو فِيْ الخارج “.

يذكر أن خالد أمين شارك فِيْ الجزء الثاني من مسلسل “طريق محمد علي” الذي عرض فِيْ آخر موسم درامي رمضاني، إلَّى جانب نخبة من النجوم منهم محمد المنصور، حصة النبهان، بثينة. الرئيسي، حسين المهدي، جاسم النبهان، مي البلوشي، وفتات سلطان.