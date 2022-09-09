خالد الزيلعي.. قلب نجم النصر يتوقف 3 مرات فِيْ 30 يوما!

يمر خالد الزيلعي، أحد نجوم كرة القدم السابقين لنادي النصر، بأيام عصيبة، بعد أن توقف قلبه 3 مرات فِيْ 30 يومًا فقط، بحسب آخر التقارير الإعلامية، صباح اليوم الجمعة.

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يعاني خالد الزيلعي من مرض نادر يسمى “التصلب الجانبي الضموري” منذ عام 2022، والذي أبقى اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا بعيدًا عَنّْ المجتمع الرياضي السعودي، بعد أن لعب كرة القدم فِيْ صفوف أبها والنصر، التعاون والفِيْصلي والباطين والرائد والعين.

خالد الزيلعي .. قلب نجم النصر يتوقف 3 مرات فِيْ 30 يوم!

El periodista Nawaf Al-Tamimi, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, indicó que Khaled Al-Zailai entró en coma, luego de que empeorara su estado de salud, pues su corazón dejó de funcionar, 3 veces en tan solo شهر.

ونشر عدد كبير من أندية دوري “روشان” السعودية رسائل دعم للنجم خالد الزيلعي، داعية جماهِيْر رياضة الشارع السعودي إلَّى مواصلة الدعوات للشفاء العاجل له، نظرا لحالته الصحية الصعبة. حالة.

التصلب الجانبي الضموري هُو مرض متقدم يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الخلايا العصبية فِيْ الدماغ والحبل الشوكي، مما يؤدي إلَّى فقدان السيطرة على العضلات، بينما يصيب فقط 1 إلَّى 6 أشخاص من كل 100000 شخص سنويًا.