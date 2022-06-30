خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

أثار خالد الغندور نجم الزمالك السابق، استفزاز جماهير فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، بعد هزيمة فريق سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخسر الأهلي أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الأربعاء، في اليوم الثالث والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية.

ونشر الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة له وهو يحمل زجاجة عصير أحمر.

وكتب الغندور تعليقاً آخر على المباراة “مدرب رائع .. لاعب يصاب بدون الكرة ويذهب ويوجه قفشة تحذيراً والمدير مجبش والتسديدة والفأر لم يتفقوا معنا. التحذير.”

سيواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، يوم 5 يوليو، على ملعب السلام وي، الساعة التاسعة، في الدوري المصري الممتاز.

توقف رصيد النادي الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث في جدول الدوري المصري، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس.