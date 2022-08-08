خالد الغندور يسخر من مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سخر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، من مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، رغم احتلاله المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “بعض الناس يغادرون الزمالك لأنهم سيشاركون من دور 64، ويقولون أن الزمالك يشارك بشكل أساسي في البطولة من خلال بطولة الدوري. هو أقرب إليه وحتى إلى المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا والثالث والرابع القاري “.

وفي سياق آخر، أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي الزمالك تمكن من الحصول على توقيع عبده يحيى، أول لاعب في فريق كرة القدم في غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد ياسين أن الزمالك اتفق مع اللاعب عبده يحيى بكل شروطه الشخصية على الانضمام لصفوف الفريق في الصيف الحالي ميركاتو.

وأوضح أن عبده يحيى وقع أمنيات واستمارات يعبر عن رغبته في اللعب لنادي الزمالك ابتداء من الموسم الجديد.

وختم “الزمالك ينتظر حتى نهاية الموسم الحالي، بسبب موقع المحلة في الدوري وتنافس الفريق على اللقب، لحسم المفاوضات قبل انطلاق الموسم الجديد”.