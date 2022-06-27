خالد الغندور يشيد بالأهلي أمام بيراميدز ويسخر من حكام المباراة

أشاد الصحفي خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق بفريق النادي الأهلي لكرة القدم الأول بعد فوزه على بيراميدز والتأهل لنصف نهائي كأس مصر.

تأهل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لنصف نهائي كأس مصر، بعد فوز بيراميدز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، في ربع النهائي.

وقال الغندور في تصريحات إذاعية “شخصية البطل ظهرت في لاعبي الأهلي أمس أمام بيراميدز”.

وأشار الغندور إلى فوز بيراميدز بجدارة بعد أن لعب مباراة سيئة ومملة للغاية.

وأضاف “جونياس، مدرب بيراميديس، مزحة، لأن الاستحواذ أمس على فريقه كان دون أي خطر كبير.

وختم “مباراة الأهلي وبيراميدز لم تكن بحاجة إلى حكم أجنبي، لقد دفعوا مبالغ طائلة ولم يفعلوا بها شيئًا”، بالإضافة إلى عدم استخدام حكام الفيديو من قبل أي شخص في المقام الأول، ” أتمنى لو لم نكن جبناء “.