خالد الفالح السعودية لديها علاقات جيدة مع دول الشرق والغرب 

قال وزير الاستثمار خالد الفالح في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن المملكة العربية السعودية تتمتع بعلاقات جيدة مع دول في الشرق والغرب ويمكنها إقامة علاقة قوية مع حلفائنا التقليديين.

جاء ذلك عندما سُئل عن حالة الاستثمارات في روسيا والصين وتعميق العلاقات مع هذين البلدين بالتوازي مع تعميق الاستثمارات أيضًا مع الولايات المتحدة.

مثال على الدبلوماسية الأجنبية

وتابع وزير الاستثمار للمملكة طبعا علاقات جيدة مع دول في الشرق والغرب مثلا الصين سوق مهم لصادراتنا ونحن عازمون على الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها ونحن لا نفعل ذلك. نعتقد أن هذا يتعارض تمامًا مع علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذا فإن المملكة تكون قدوة في الدبلوماسية لكيفية إقامة علاقة قوية مع حلفائها التقليديين، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وكذلك اليابان وكوريا، الصين والهند وجنوب شرق آسيا.

روسيا شريك مهم للمملكة العربية السعودية

وتابع روسيا أيضًا شريك مهم للسعودية على جبهات متعددة، بما في ذلك أوبك +، وستستمر تلك العلاقة.

سياسة المملكة العربية السعودية في أوبك + ثابتة مع تغير الزمن

وفي حديثه عن أوبك +، قال خالد الفالح، الذي شغل منصب وزير الطاقة لمدة 3 سنوات من 2016 إلى 2022، إن سياسة واستراتيجية المملكة العربية السعودية لم تتغير بمرور الوقت، ملخّصًا أن المملكة هي لاعب مسؤول عن موازنة أسواق الطاقة العالمية. .

وتابع سوق النفط بالطبع يستجيب للعديد من العوامل، والعرض واحد منها، ولكن في جميع الأوقات، لدى المملكة سياسة مسؤولة لفعل كل ما هو ممكن لإبقاء العنف في السوق، ونحن أيضا نفعل كل شيء كل ما هو ممكن للحد من التقلبات والزيادات الشديدة التي تحدث في السوق هي للأسف بسبب عوامل خارجة عن سيطرتنا. .

وأضاف “ستلعب المملكة دورها في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي، وأن يتم توفير الطاقة بمسؤولية، ويتم ذلك في اجتماعات أوبك بلس المغلقة”.