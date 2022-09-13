خالد الفالح نخطط لإطلاق برنامج عالمي لجذب سلاسل الإمداد إلَّى السعودية

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عَنّْ خطط المملكة لإطلاق مبادرة عالمية لجذب سلاسل التوريد العالمية إلَّى المملكة، بما فِيْ ذلك الحديد والصلب.

وأضاف الفالح، أن البرنامج سيركز، اليوم الاثنين، على تعزيز كفاءة سلاسل التوريد العالمية وقدرتها على التعافِيْ من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلَّى أن البرنامج سيركز أيضا على الشراكات مع المصنعين من القطاع الخاص السعودي.

وأضاف الفالح “تتمتع المملكة بالإمكانيات والمزايا الاستراتيجية التي تضعها فِيْ موقع متميز لتصبح طرفاً ذا أهمية كبرى إقليمياً وعالمياً فِيْ مجال صناعة الحديد والصلب فِيْ المستقبل القريب”.