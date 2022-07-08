خالد الفيصل⁩ يعلن نجاح نفرة الحجيج إلى ⁧مزدلفة⁩ دون تسجيل أي حوادث

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، نجاح الحج إلى مزدلفة في 4 ساعات بسهولة ودون حوادث.

التوجه إلى مزدلفة

بعد غروب الشمس في هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، بدأ الحجاج بالتوجه إلى مزدلفة المقدس وسط منظومة من الإجراءات الصحية والوقائية والخدمات المتكاملة التي أعدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين. على الحجاج أداء مناسكهم بسلام وأمان بعد أن أعطاهم الله الوقوف على عرفات العالي واجتياز الركن الأعظم من الحج.

بعد وصولهم إلى مزدلفة، يؤدي ضيوف الرحمن الجمع بين المغرب والعشاء، متبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقضون الليل في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد شروق الشمس. صلاة عيد الأضحى برمي الجمرات على جمرات العقبة وذبح الأضاحي.