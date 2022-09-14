خالد النبوي ينشر صورة نادرة مع والدته.. ويستذكرها بكلمات مؤثرة

استذكر الفنان المصري خالد النبوي والدته بكلمات عاطفِيْة، بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيلها، حيث وصفها بأنها امرأة عظيمة ورباط حقيقي، مشيرًا إلَّى أنها ما زالت ترافقه.

ونشر النبوي، عبر حسابه على “إنستجرام”، صورة قديمة له مع والدته، وأرفقها بتعليق عبر فِيْه عَنّْ حزنه العميق على انفصالهما، قائلًا “أمي يا حبيبتي، 4 سنوات. منذ أن غادرت وما زلت معي، مثال رائع لامرأة عظيمة، أسترجع كلامك، حكَمْتك تنيرني، وأحب أن أتذكر ضحكتك.

وأضاف كنت أنت الرَابِطْ لي ولإخوتي. رحمكَمْ الله وبارك فِيْ أمهاتنا. الرباط الحقيقي لهذا الوطن يمنحهم الصبر والقوة، ورضاهم يعطينا صباح النور ».

وتلقت الفنانة المصرية تعازي وتعازي المتابعين الذين عبروا عَنّْ حزنهم لما حدث من خلال تعليقاتهم على نشره، داعينًا لوالدته الراحلة، سائلين الله الصبر والراحة لأسرة الفقيد. .

وتوفِيْت والدة الفنان خالد النبوي فِيْ 14 سبتمبر 2022 ولم يوضح الفنان أي تفاصيل عَنّْ حالته الصحية قبل وفاته.

فِيْ ذلك الوقت، كتبت الفنانة على صفحتها، تبكي لأمه “أمي يا حبيبي بيد ربنا القدير، اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون. “

على صعيد آخر، كشف خالد النبوي، مؤخرًا، عَنّْ الموهبة الفنية لابنه الأصغر، زياد، ليكون آخر أفراد الأسرة فِيْ المجال الفني، بعد شقيقه الأكبر نور النبوي، الذي كرس نفسه مؤخرًا لل التمثيل.

ونشر النبوي، عبر حسابه على إنستجرام، صورة لزياد وكشف عَنّْ موهبته الفنية فِيْ العزف على البيانو، حيث حرص الفنان المصري على حضور حفل نجله الأخير فِيْ الأوبرا.

وظهر زياد النبوي فِيْ الصورة وهُو يعزف على البيانو فِيْ الحفل، وعلق خالد “زياد، خلال عرض بالأوبرا المصرية”، تعبيرا عَنّْ سعادته واعتزازه بنجله.

على الصعيد الفني، كان آخر أعمال الفنان خالد النبوي، مسلسل “البحث عَنّْ علا”، تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، وإخراج هدى الباجوري، حيث لعب دور “. طارق زهني “.

المسلسل تناول رحلة الصيدلانية “علا عبد الصبور” بعد انفصالها عَنّْ زوجها “هشام”، فِيْ محاولة لمواكبة الحياة، واكتشاف نفسها ومحاولة البحث عَنّْ الحب، وكذلك مراعاة الحساب. لمسؤولياتك.