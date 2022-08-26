خالد بن فهد “يسعد” النصر.. قرار رسمي عاجل

نشر الأمير خالد بن فهد العضو الفخري الذهبي لنادي النصر السعادة فِيْ نفوس الملايين من محبي قلعة العالم فِيْ المملكة العربية السعودية وحول العالم.

ابن فهد أقوى نصير. وقدم 160 مليون ريال سعودي لمجلس إدارة النادي برئاسة مصالي المعمر خلال عام واحد فقط.

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وأبرم عضو Golden Honor عدة صفقات كبيرة للفريق الأول لكرة القدم، كان آخرها التعاقد مع النجم الدولي الشاب عبد الرحمن غريب القادم من النادي الأهلي، مقابل نحو 20 مليون ريال.

* قرار الأمير خالد بن فهد بنادي النصر

وفِيْ هذا السياق، أعلن النصر، فِيْ الساعات الأولى من صباح الجمعة، تجديد بن فهد شريكه الذهبي فِيْ النادي، بعد سداد الرسوم.

وكتب العالم على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” “القائمة الذهبية للنصر … تتشرف بتجديد عضوية رمز الدعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز”.

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وكشف النصر عَنّْ مزايا مختلفة وخدمات جديدة للعضوية الذهبية، بعد موافقة الجمعية العمومية على قرار مجلس الإدارة بزيادة مقدار الحصول عليها. ليصبح 400 ألف ريال.

تشمل مزايا العضوية الذهبية ؛ ونحو “400 صوت فِيْ الجمعية العمومية وجناح تنفِيْذي فِيْ ملعب (مرسول بارك) لمباريات الفريق الأول بالدوري والكأس”.