خالد بن محمد يشيد بجهُود “أدنوك” لخلق فرص تصنيع محلية جديدة

تواصل أدنوك دعم القيمة المضافة المحلية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال خلق فرص تصنيع محلية جديدة، من خلال توقيع اتفاقيات مع الشركات المصنعة المحلية والدولية.

رأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهِيْان، عضو المجلس التنفِيْذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفِيْذي، اجتماع اللجنة التنفِيْذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الذي عقد فِيْ مقر الشركة.

وأشاد الشيخ خالد بن محمد خلال الاجتماع بجهُود أدنوك فِيْ دعم القيمة المضافة المحلية، من خلال خلق فرص تصنيع محلية جديدة، بعد توقيع اتفاقيات مع الشركات المصنعة المحلية والعالمية لتوفِيْر نسبة من احتياجاتها التي تخطط لشرائها من المنتجات المصنعة محليًا. مواد بقيمة 21 مليار درهم. الإماراتي (5.7 مليار دولار).

ووفقًا للاتفاقيات، سيقوم شركاء أدنوك بإنشاء منشآت صناعية جديدة فِيْ دولة الإمارات، وتوسيع المنشآت القائمة، بالإضافة إلَّى تعاونهم مع أدنوك لاستكشاف إمكانية تنفِيْذ استثمارات جديدة فِيْ قطاع التصنيع المحلي.

من ناحية أخرى، وافق الشيخ خالد بن محمد على خطط لمواصلة توسيع قاعدة مستثمري أدنوك لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر.

منذ عام 2016، وسعت أدنوك برنامجها للشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة واستقطبت مجموعة من أكبر المستثمرين فِيْ العالم من خلال إبرام عدد من الصفقات الكبيرة التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 237 مليار درهم إماراتي (64.5 مليار دولار أمريكي) إلَّى الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلَّى ذلك، أصدر الشيخ خالد بن محمد توجيهات بإبرام شراكات استراتيجية جديدة وتوسيع الشراكات القائمة للاستفادة من الفرص التي يوفرها مشهد الطاقة المتطور.

فِيْ مايو 2022، وقعت أدنوك اتفاقية مع شركة بريتيش بتروليوم وشركة مصدر لتطوير الهِيْدروجين النظيف ومراكز التكنولوجيا فِيْ المملكة المتحدة، مما سيعزز شراكتهما الاستراتيجية القائمة فِيْ مجال الطاقة.

تحت الإشراف المباشر للشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهِيْان، تقدم اللجنة التنفِيْذية لأدنوك التوجيه الاستراتيجي للشركة فِيْ سعيها لتنفِيْذ استراتيجية النمو الذكية 2030 والمساهمة فِيْ دفع عجلة النمو الاقتصادي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل يدعم بشكل مباشر أهداف “المبادئ الخمسين” لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعقد اللجنة التنفِيْذية اجتماعات على مدار العام لة التقدم الذي أحرزته أدنوك فِيْ تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمالية والتشغيلية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفِيْذية لمجلس إدارة أدنوك ومنهم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها وسهِيْل بن محمد فرج. فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وأحمد علي الصايغ وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لشركة مبادلة للاستثمار.