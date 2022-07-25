خالد راغب علامة يساند والده ويرد بعد حملة مقاطعة الأخير فِيْ لبنان

دعم خالد علامة نجل الفنان اللبناني راغب علامة والده بعد حملة أطلقها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة علامة ومنعها من الغناء فِيْ بلاده.

ودعم خالد والده عبر عدة تغريدات نشرها على تويتر، ساخرًا من أسباب مقاطعة البعض لوالده، مبينًا دور القيادات اللبنانية فِيْ تدمير الاقتصاد اللبناني وتشريد الشباب اللبناني، ونفى أن يكون هؤلاء القادة يمثلون الشعب. لكنهم يمثلون رموز الفساد فِيْ البلد فقط، على حد تعبيره.

وأكد أن والده سيستمر فِيْ الغناء، وأن تاريخه الفني الذي يبلغ من العمر ألف عام يشهد على أصالته، ولن يتمكن أحد من الإضرار به وبسمعته على الإطلاق، مستنكرًا الحملة التي دعت إلَّى مقاطعة أبوه.

وأشار إلَّى أن راغب علامة ربما يكون صامتًا أو يكذب بكلمات حلوة، لكن حبه لوطنه ووطنيته هُو ما دفعه لقول الحَقيْقَة، لأن من يسكت الحَقيْقَة هُو شيطان أخرس.

وعلق خالد علامة “لماذا أرادوا مقاطعة حفل راغب لأنه قال إن القادة فجرونا وطردونا وأفقروا شعبنا وجوعوا شعبنا ودمروا اقتصادنا وما يمثلونه وبالتأكيد ما يمثلونه وما يمثلونني وما هُو اللبناني الحقيقي بالنسبة لي هُو الحب. لبلاده وشعبه. بدلا من ذلك، الفاسدون واللصوص يمثلونني بعدو لاحق. “

وتابع فِيْ تغريدة أخرى “راغب علامة سيواصل الغناء فوق السطح. اسمه وقصته لا يهتزان لا بعلامة هاشتاغ ولا تنين ولا بألفِيْ شخص. واضح أن الفاشل” الحملة هِيْ التي اهتزت بكلمة باي حين قال ان القادة الخونة فِيْ لبنان لا يمثلونه “.

وأضاف “بالمناسبة راغب علامة قادر على ألا يقولها لقلبه ولي بلسانه .. لكن حبه لوطنه أعظم من الذي يجعلك حسابا، لص يستطيع انتقده “. وان الحَقيْقَة صامتة # ابليس_اسكت.

وتفاعل عدد من محبي راغب علامة مع تغريدات خالد ودعموا موقفه الداعم لوالده، مع اعتبار علامة من أهم رموز لبنان بحسب بعض التعليقات.

وجاءت تغريدات خالد علامة ردا على حملة أطلقها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاغ لمقاطعة حفل راغب علامة الذي أقيم فِيْ 23 تموز / يوليو فِيْ لبنان.

واحتج البعض لأن مارك دخل لبنان وأقام حفلاً فِيْه، بعد التصريحات الجريئة التي أدلى بها ضد السياسيين اللبنانيين، عبر قناة “سكاي نيوز”، حيث تبرأ الفنان من القادة السياسيين فِيْ لبنان وحملهم مسؤولية الوضع المأساوي فِيْ لبنان. بلد. وصل.