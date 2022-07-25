خالد زكي بعت سيارتي.. ولا أرغب فِيْ الموت مديونا

أعرب الفنان المصري خالد زكي، عَنّْ استيائه من الأوضاع التي يعيشها فناني جيله. نظرا لقلة الفرص التمثيلية وانخفاض العائد المالي، كاشفا عَنّْ تعرضه لأزمة مالية دفعته لبيع سيارته.

وأثناء ظهُوره كضيف فِيْ برنامج “TeN Nights” مع الإعلامية بوسي شلبي، أوضح زكي أن المنتجين لا يهتمون بجيلهم من النجوم، ويقارنون الوضع الحالي بالماضي. منذ أن كان يعمل فِيْ مجال السينما والتلفزيون، انضم إليه العديد من النجوم الكبار، الذين لعب معهم أدوارًا رئيسية فِيْ هذا المجال.

وشدد زكي على ضرورة تكريم كبار الفنانين ماديا وليس مجرد تكريم أدبي وشهادات، قائلا “لابد من تدخل قوي جدا فِيْ هذا الأمر حفاظا على كرامة الفنان فِيْ جيلنا حتى لا نموت. . طالما أننا لسنا معَنّْا فلسا واحدا … من المفترض أن يتم تكريمنا، وليس مجرد تكريم “. الأدبية والشهادات، لم يتم تكريمنا جيدًا فِيْ الاتفاقيات المادية لأننا فِيْ نهاية حياتنا.

أرسل خالد زكي رسالة للمسؤولين يطلب منهم الانتباه إلَّى الفنانين الكبار حتى يتمكنوا من العيش بكرامة والحصول على العلاج المناسب، قائلاً “ليس لدينا مال حتى نتعامل به. رسالة إلَّى المدرسين المسؤولين ص يتم تكريمه مالياً للمرة الأخيرة حتى لا تنتهِيْ حياته ولا يوجد فلس واحد فِيْ جيبه للتعامل معها.

وأشار زكي إلَّى أنه لم يتحدث عَنّْ أزماته المالية خوفا من رأي جمهُوره فِيْه. وفِيْ عام 2011 لجأ إلَّى بيع سيارته أيضًا بسبب تدهُور وضعه المادي، مشيرًا إلَّى أنه حتى الآن يستخدم سيارة زوجته. ولم يكن قادرًا على شراء سيارة جديدة، لذا فإن من أولوياته توفِيْر المال للطعام والشراب والالتزامات المهمة.

أعرب خالد زكي عَنّْ شعوره بالاضطهاد لأنه لا يريد أن يموت مديونًا ولا يستطيع توفِيْر المال للعلاج.

فِيْ وقت سابق، تفاجأ خالد زكي، الذي اشتهر بدور “الرئيس” فِيْ فِيْلم “طباخ الرئيس”، بانتشار خبر وفاته، بعد انتشار شائعة عَنّْ إصابته بالسرطان، وهُو ما نفاه، مؤكدين أنها ليست أكثر من “أكاذيب”.

وقال الممثل المصري البالغ من العمر 72 عامًا، ردًا على هذه الشائعات “أنا بخير، وأنا بخير”، مضيفًا أنه لا يرى أي سبب لنشر أخبار كاذبة من شأنها أن تزعج أقاربه ومعجبيه. ، وفق ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

وطالب خالد زكي مروجي الشائعات بالتوقف عَنّْ أكاذيبهم والتحقيق فِيْ صحة ما ينشرونه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها ليست أول شائعة تؤثر على صحته وحياته، حيث سبق أن وردت أنباء عَنّْ إصابته بالسرطان ؛ وهُو ما نفاه تماما.