خالد زكي يعلق على شائعة وفاته كفاكَمْ أكاذيب

تفاجأ الفنان خالد زكي، الذي اشتهر بدوره كـ “الرئيس” فِيْ فِيْلم “طباخ الرئيس”، عام 2008، بانتشار الخبر خلال الساعات الماضية، التي أفادت بوفاته، بعد انتشار خبر وفاته. إشاعة إصابته بالسرطان، الأمر الذي نفاه، مؤكدًا أنها ليست إلا “أكاذيب”.

وردا على هذه الشائعات قال الممثل المصري البالغ من العمر 72 عاما “أنا بخير وأنا بخير”، مضيفا أنه لا يرى سببا لنشر أخبار كاذبة قد تزعج المقربين منه ومعجبيه. . ، وفق ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

وطالب خالد زكي رواد الشائعات بالتوقف عَنّْ الكذب والتحقيق فِيْ صحة ما ينشرونه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها ليست أول شائعة تؤثر على صحة وحياة النجمة المصرية.

فِيْ السابق ظهرت أنباء عَنّْ إصابة خالد زكي بالسرطان. الأمر الذي صدم جمهُوره لكن خالد كسر صمته ورد على هذه الاتهامات.

وقال خالد زكي، فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، إن ما أثير بشأن إصابته بالسرطان ما هُو إلا إشاعات لا أساس لها، مشيرًا إلَّى أنه لا يلتفت لما يقال عَنّْه، بالإضافة إلَّى عدم اهتمامه بما يدور فِيْ مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح خالد زكي “أشكر الجمهُور والناس فِيْ الصحافة والإعلام الذين سعوا لمعرفة الحَقيْقَة. ولإنكار تلك الشائعات التي لا تؤثر علي إطلاقا والحمد لله أنا بخير وبصحة جيدة.

يشار إلَّى أن اتحاد المهن التمثيلية أراد طمأنة الجمهُور على الحالة الصحية للفنان خالد زكي، حيث أكدت عضو مجلس النقابة الفنانة نهال عَنّْبر أن خالد زكي بخير وبصحة جيدة. صحة.

يعتبر مسلسل “الاختيار / القرار” الذي عُرض فِيْ رمضان الماضي، آخر أعمال خالد زكي، حيث لعب دور والد الفنان أحمد عز فِيْ المسلسل الذي شارك فِيْ بطولته ياسر جلال. كريم عبد العزيز وأحمد السقا وصبري فواز وإيمان العاصي وهِيْدي كرم وبيومي فؤاد وعبد العزيز مخيون وجمال سليمان ومفِيْد عاشور وغيرهم.