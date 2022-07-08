خالد زكي يعلق على مزاعم إصابته بالسرطان

تم الكشف فِيْ الساعات الماضية عَنّْ إصابة الفنان المصري خالد زكي بالسرطان، الأمر الذي صدم جمهُوره، خاصة أن ذلك يحدث بعد أيام من إصابة هشام سليم بنفس المرض.

لكن خالد كسر صمته ورد على الاتهامات بأن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت وانتشرت على نطاق واسع بين الجمهُور.

وقال خالد زكي، فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، إن ما أثير بشأن إصابته بالسرطان ما هُو إلا إشاعات لا أساس لها، مشيرًا إلَّى أنه لا يلتفت لما يقال عَنّْه، بالإضافة إلَّى عدم اهتمامه بما يدور فِيْ مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح خالد زكي “أشكر الجمهُور والناس من الصحافة والإعلام الذين سعوا لمعرفة الحَقيْقَة لنفِيْ هذه الشائعات التي لا تؤثر عليه إطلاقا. الحمد لله أنا بخير وبصحة جيدة”. “

وخالد زكي، أن هذه الإشاعة لم تؤثر على بيئته الأسرية، خاصة وأن كل الفنانين يعانون من مثل هذه الشائعات “لاحظنا مؤخرًا أن صلاح السعدني وعادل إمام عانوا من مثل هذه الشائعات ويقال لهم كل يوم بعد السوء عليهم”. مات لأن هذه الأشياء انتشرت.

استطاع خالد زكي أن يحقق نجاحات كبيرة طوال مسيرته الفنية، وعمل مع نجوم فن بارزين واكتشف عدة نجوم فِيْ بداية مشواره الفني، فِيْما كان آخر أعماله السينمائية فِيْلم “طبخ الرئيس” الذي عُرض فِيْه. 2008، وبعد ذلك لم يقدم أي عمل. سينمائية ومخصصة فقط للدراما.

شارك الفنان خالد زكي مؤخرًا فِيْ الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” الذي تدور أحداثه حول ما مرت به مصر خلال سنوات ما بعد ثورة 25 يناير والأزمات التي عصفت بمصر فِيْ تلك الفترة وأثارت حالة من الغضب الشعبي، التي انتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.

يشار إلَّى أن مجموعة كبيرة من النجوم شاركت فِيْ مسلسل “الاختيار” برئاسة ياسر جلال وأحمد عز وأحمد السقا ودنيا المصري وصبري فواز وبيومي فؤاد وجمال سليمان وأحمد بدير ومحمد علي رزق. تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.