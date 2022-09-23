خالد سرحان أحببت المهرجان أكثر من فكرة تصويت الجمهُور.. والزعيم زي الفل

أعرب الممثل المصري خالد سرحان عَنّْ فخره وسعادته بمشاركته فِيْ حفل تدشين الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما.

قال سرحان لـ Fuchsia إنه كان أكثر ما يشجعه على الحضور من خلال وجود أسماء كبيرة على كرسي المهرجان ولجنة التحكيم، مشيرًا إلَّى أن المنافسة ستقرر من قبلهم، وليس عَنّْ طريق التصويت.

وعلق قائلا “ليس صحيحا دائما أن التكريم بالتصويت صحيح، لأنه من الممكن رفع التصويت بشكل غير قانوني”.

وتحدث خالد سرحان عَنّْ لمسة الولاء لفناني المهرجان المميزين قائلاً “إن وجود فنانين كبار فِيْ قائمة المكرمين مثل صلاح السعدني العمدة، لا يهم وقت التكريم، لكن المهم هُو تكريم الفنان صلاح السعدني يستحق الكثير والكثير من التكريم “.

وعَنّْ الفنان عادل إمام، وما تردد عَنّْ حالته الصحية فِيْ الأيام الماضية ومرضه بمرض الزهايمر، قال إنها شائعات لا أساس لها، وأكد أنه بصحة جيدة وطالب بعدم نشر مثل هذه الشائعات.

وكان الفنان خالد سرحان قد شارك فِيْ دراما رمضان 2022 فِيْ مسلسل “المداح 2” بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز وكَمْال أبو ريا وغيرهم. وهُو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج.