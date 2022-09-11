خالد سليم زوج يسرا كم عمره، يعد رجل الاعمال المشهور خالد سليم من الشخصيات المشهورة واللامعة والبارزة في جمهورية مصر العربية والذي يعتبر من اهم وابرز الشخصيات التي اكتسبت نجاح كبير على نطاق واسع كما وشارك في الكثير من الاعمال السينمائية والمسرحية طوال مسيرته المهنية وكما وحقق قاعدة جماهيرية واسع بجمهورية مصر العربية والوطن العربي ككل وفي الوقت الحالي يشغل بمجال الأعمال والاستثمار والعقارات.

من هو خالد سليم زوج يسرا

خالد سليم مخرج سينمائي ورجل أعمال يحمل الجنسية المصرية. ولد في جمهورية مصر العربية وبالتحديد في القاهرة، ويقيم هناك حاليًا بسبب انشغاله بالعديد من الأعمال في مجال الأعمال والاستثمار والعقارات، بالإضافة إلى مهنته في مجال الإخراج السينمائي والمسرحي. . تزوج الفنانة. يسرا المصرية، بعد علاقة غرامية جمعت بينهما في أعقاب القرن الماضي، وتحديداً عام 1997، عندما انتهى بالزواج، لكن لم ينجب منها أي أطفال حتى هذه اللحظة.

سيرة خالد سليم الذاتية

فيما يلي نستعرض أهم وأهم المعلومات الشخصية عن المخرج السينمائي خالد سليم زوج الممثلة المصرية يسرا

الاسم الكامل خالد صالح سليم.

اسم الأب لاعب كرة القدم صالح سليم.

الإخوة والأخوات الفنان المصري هشام سليم.

مكان الميلاد جمهورية مصر العربية.

تاريخ الميلاد مواليد 1956 م.

العمر 66 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الاقامة القاهرة، مصر.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة الممثلة المصرية يسرا.

الأبناء ليس له أولاد.

المهنة والنشاط المخرج ورجل الأعمال الشهير.

اللغة الأم العربية “اللهجة المصرية”.

خالد سليم زوج يسرى كم عمره

يبلغ خالد سليم، زوج الفنانة المصرية يسرا، 66 عامًا. ولد في جمهورية مصر العربية وتحديداً محافظة القاهرة عام 1956 م. يحمل الجنسية المصرية، يعتنق الدين الإسلامي. يقيم في مسقط رأسه محافظة القاهرة من أب مصري صالح سليم والذي يعتبر من أشهر لاعبي كرة القدم على مستوى جمهورية مصر العربية ووالده رئيس النادي الأهلي الأسبق. حقق خالد سليم، شقيق الفنان والممثل المصري هشام سليم، نجاحًا كبيرًا في عالم الإخراج السينمائي والمسرحي، وحقق شهرة ونجاحًا في هذا المجال.

من هي الفنانة يسرا زوجة خالد سليم

يسرا زوجة م. خالد سليم فنانة وممثلة مشهورة من الجنسية المصرية. شاركت في عدد كبير من الأعمال السينمائية والمسرحية برفقة ألمع نجوم السينما والشاشات في مصر والوطن العربي. ولدت في جمهورية مصر العربية وتحديداً محافظة القاهرة في العاشر من مارس 1955 م. تبلغ من العمر 67 عامًا، اعتنقت الإسلام وتقيم حاليًا في محافظة القاهرة مع زوجها خالد سليم. منذ نشأتها في المجال الفني عام 1973، تمكنت من تحقيق الشهرة والنجاح بعد مشاركتها في الأعمال السينمائية والمسرحية.

إنستغرام يسرا

الفنانة والممثلة المصرية يسرا لديها قاعدة جماهيرية على حسابها الشخصي على إنستجرام ويتبعها قرابة 3.4 مليون متابع على تلك المنصة، حيث تشارك العديد من صورها برفقة ألمع نجوم السينما المصرية، وفي الوطن العربي، بالإضافة إلى عدد من صورها بأحدث الصيحات والموديلات الحديثة. يمكنكم متابعة حساب يسرى على انستجرام مباشرة عبر رابط الموقع.

يعتبر الفنان ورائد الاعمال البارز خالد سليم من الشخصيات اللامعة والناجحة في جمهورية مصر العربية وحقق قاعدة جماهيرية واسعة على نطاق كبير حول العالم ويبلغ خالد سليم من العمر حوالي 66 سنة ويعد خالد سليم من ابرز لاعبي كرة القدم على مستوى جمهورية مصر العربية وابيه رئيس النادي الأهلي بالسابق.