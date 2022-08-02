خالد عبد الرحمن يكشف حَقيْقَة خلافه مع أحلام.. ووجود ابن وحيد له يدعى نايف

رد المطرب السعودي خالد عبد الرحمن على قِصَّة توبيخ النجمة الإماراتية أحلام، فِيْ يناير الماضي، على هامش ظهُورها فِيْ حفل جوائز Joy لتكريم المبدعين الترفِيْهِيْين، حول موقف حدث قبل نحو 25 عامًا.

وقال عبد الرحمن فِيْ تصريحاته الأخيرة إن هناك علاقة قوية مع الأحلام، وحيوها، مشيدين لها، مشيرين إلَّى وجود خلافات بين الإخوة والزملاء، وهذا أمر طبيعي.

وعلقت الفنانة السعودية خلال تقديمها لبرنامج “Interactomkom” الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي “الله يغفر لما سبق، أم فهد أخت عزيزة، ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات بين الإخوة، والزمن بين الأب. وابنه “. الابن وكذلك الزملاء.

وأضاف “كنت صادقًا، هاتفِيْ به خدمة لا تستقبل سوى الأرقام المسجلة، وأخبرتني أحلام أنه اتصل بي من رقم فِيْ الكويت، وهذا الرقم غير مسجل فِيْ هاتفِيْ وبالتالي لا يصل. أحييها.

وفِيْ سياق آخر، نفى خالد عبد الرحمن أن يكون له ولد واحد اسمه نايف، مشيرًا إلَّى أنه ابن أحد أصدقائه، الذي التقط صوراً معه ووالده خلال حفلة، ونشرت على مواقع إعلامية، وكان له. حكايات كثيرة من حوله رافضة فِيْ نفس الوقت الحديث عَنّْ حياته وزواجه.

كَمْا أعرب عبد الرحمن عَنّْ سعادته بتجربته التمثيلية لأنها ظهرت فِيْ طبيعته، مؤكدًا أنه ستكون لديه تجارب أخرى خلال الفترة المقبلة فِيْ هذا المجال.

وبخصوص قلة ظهُوره أمام الجمهُور وتغيبه عَنّْ الحفلات، كشف الفنان السعودي عَنّْ اهتمامه بأمور عائلته أكثر من الأمور الأخرى فِيْ الفترة الأخيرة.

ووعد الفنان بإعداد مفاجآت جديدة لمعجبيه، منها إطلاق تطبيقه الخاص الذي سينشر فِيْه حفلات موسيقية حية للجمهُور، إما فِيْ حفلات عامة أو فِيْ جلساته الخاصة وعزف العود.

تفاجأ الجمهُور ببث مقطع فِيْديو يوثق عتاب الفنان خالد عبد الرحمن لشريكته الفنانة أحلام الشامسي، لعدم اتصالها به فِيْ وقت من الأوقات، وأجابت الأخيرة بأنها حاولت جاهدة الاتصال به للاعتذار. لكنه لم يرد على مكالماتها ولم يرد على هاتفه.

الغريب أن هذا اللوم وجه للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، الذي حاول بدوره تبرير موقف زميله خالد عبد الرحمن بالقول إن الأخير كان “فِيْ الطبيعة”، أي أنه كان فِيْ الداخل. مكان يصطاد فِيْه الحيوانات البرية فلا يجيب على مكالمات أحلام.