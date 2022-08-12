خالد عليش لابنته اشتريت لك الكثير من الهدايا ولكن لا يمكنني رؤيتك

أعرب الإعلامي والفنان المصري خالد عليش عَنّْ حزنه الشديد لعدم تمكنه من رؤية ابنته “ميما”، مطالبا كل من يعرفها أن يخبره أن والدها يحبها ويفتقدها، إلا أنه ينتظر رقمها للتواصل. معها.

ونشر خالد، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة للعبة “يونيكورن” التي تحبها ابنته على حد قوله، وأرفق الصورة بتعليق أرسل فِيْه رسالة مؤثرة إلَّى ابنته. يجلب لك العديد من الهدايا الأخرى.

كَمْا تمنى أن يرى ابنه الرسالة التي أرسلها إليها، سواء الآن أو فِيْ وقت لاحق، لأنه لم يستطع رؤيتها أو التواصل معها عبر الهاتف، حيث أشار إلَّى أنها يجب أن تعرف مدى حبه العميق. بالنسبة لها، بالإضافة إلَّى ما يعانيه من ألم الخسارة بسبب اغترابها عَنّْها، لا يطيق الانتظار لرؤيتها، وفِيْ ذلك الوقت سيعطيها كل الهدايا التي اشتراها لها.

وصرح خالد بأنه لن يتخلى عَنّْ ابنته أبدًا، فهُو يقاتل كل يوم لاستعادتها، لكن محاولاته باءت بالفشل، كَمْا وعدها بأنه لن يتوقف عَنّْ السؤال عَنّْها، لأن الحياة لها. لم يعد كَمْا كان بدون ابتسامة ابنه التي تنير حياته.

واختتمت الفنانة المصرية رسالتها تطلب من كل من يعرفها أن يخبرها أن والدها قد فاتها وأحبها، إلا أنه ينتظر رقمها، وأن يلغي حظرها، حتى يتمكن من التواصل معها والاستماع إليها. صوت، واخرج معها وشارك أجمل اللحظات.

تداول الجمهُور رسالة الفنان خالد عليش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عَنّْ حزنهم لألم فقدان الفنانة ومتمنين أن يراها فِيْ أسرع وقت ممكن، خاصة أنه حصل على حكَمْ قضائي يسمح له برؤيتها. أسبوعيًا .. ابنته “ميما” لمدة تصل إلَّى 11 ساعة، لكن يبدو أن زوجته السابقة ترفض الامتثال للأحكام.

يواجه الصحفِيْ والفنان المصري خالد عليش أزمة عائلية لم تنته بعد، حتى بعد صدور الجملة الأخيرة بالسماح له برؤية ابنته، حيث ما زالت زوجته السابقة ترفض السماح له برؤيتها.