خالد عيسى يستهدف رقمًا قياسيًا مع العين الإماراتي ويكشف عن وجهته المقبلة

يسعى خالد عيسى، حارس مرمى فريق كرة القدم الأول لنادي العين الإماراتي، إلى تحقيق رقم قياسي مع فريقه على مدار الموسم المقبل.

وقال خالد عيسى في بيان صحفي “أروبارينا وضع الفريق على الطريق الصحيح، وهو مدرب يتمتع بشخصية القائد ويحبه جميع اللاعبين، وهو ما يؤكد أن الأمور ستتحسن خلال الانتخابات المقبلة. “

وتابع “فريق الإمارات محظوظ مع المدرب رودولفو أروابارينا، لأن لديه الكثير ليقدمه مع اللاعبين في المزايا القادمة”.

وأضاف “المنافسة على منافسات الموسم المقبل ستكون صعبة للغاية بعد التحضير الجيد لجميع الفرق مما يضع الجميع تحت ضغط كبير وسيكون الفريق الأفضل قادراً على الاستمرار وتحقيق أحد ألقاب الموسم”.

وتابع “لقد حققت الكثير مع فريق العين وأصبحت الحارس التاريخي للفريق. يفصلني دوري أبطال آسيا عن الحارس وليد سالم، لكن لا سقف للطموح.

وأشار “هدفي الأول في الفترة المقبلة هو الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه والوصول إلى 600 مباراة مع العين. لم أكن أتوقع أن أصبح أحد أساطير النادي”.

وختم “لا أفكر في العمل في ملعب كرة القدم بعد انتهاء مسيرتي الكروية، وأنا أفضل الابتعاد عن ملاعب كرة القدم، سواء كان ذلك من الناحية الفنية أو الإدارية أو الإعلامية”.