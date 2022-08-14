خامس أكبر مشترٍ للخام يتخلى عَنّْ النفط الإيراني فِيْ يوليو

أظهرت بيانات أولية من هِيْئة الجمارك الكورية يوم الأحد أن كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الخام من إيران فِيْ يوليو أو قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مشتر للخام فِيْ العالم استورد ما مجموعه 13.2 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقارنة بـ 10.7 مليون طن قبل عام.

فِيْ وقت لاحق من الشهر، ستنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية الحكومية البيانات النهائية عَنّْ واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي. بيانات شركة البترول الوطنية الكويتية هِيْ المعيار لواردات كوريا الجنوبية من النفط.

وأظهرت بيانات صادرة عَنّْ البنك المركزي الكوري الجنوبي يوم الجمعة 5 أغسطس / آب، أن البلاد سجلت فائضا فِيْ الحساب الجاري للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو، لكن قيمته تقلصت بشكل حاد عَنّْ العام السابق، وسط تصاعد تكاليف الاستيراد. بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. والبضائع.

سجلت كوريا الجنوبية فائضًا للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت فِيْ أبريل عجزًا قدره 80 مليون دولار، وهُو أول عجز منذ أبريل 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلَّى عوامل لمرة واحدة، مثل توسيع مدفوعات الأرباح الخارجية.

فِيْ الفترة من يناير إلَّى يونيو، وصل فائض الحساب الجاري التراكَمْي للبلاد إلَّى 24.78 مليار دولار، بانخفاض حاد عَنّْ 41.76 مليار دولار فِيْ العام السابق، على الرغم من أنه تجاوز توقعات بنك كوريا للنصف الأول من العام والبالغة 21 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن فائض يونيو كان أقل بكثير من نفس الشهر من العام السابق عَنّْدما سجلت البلاد فائضا قدره 8.83 مليار دولار.

يأتي الانخفاض على أساس سنوي فِيْ الغالب من ارتفاع فواتير الاستيراد الناجمة عَنّْ ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية وسط أزمات الإمداد العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة فِيْ أوكرانيا.

على وجه الخصوص، قفزت واردات النفط الخام والفحم بنسبة 53.1٪ و 189٪ على التوالي فِيْ يونيو مقارنة بالعام السابق. زادت واردات السلع الرأسمالية مثل أشباه الموصلات والمعدات ذات الصلة بنسبة 37٪ و 6.8٪ على التوالي خلال الفترة المذكورة.

فِيْ غضون ذلك، سجلت الصادرات 59.53 مليار دولار، بانخفاض طفِيْف عَنّْ 61.7 مليار دولار فِيْ الشهر السابق. ومع ذلك، جاءت الصادرات أكبر من 54.59 مليار دولار المسجلة فِيْ العام السابق.