خام برنت يهبط 5 دولارات فِيْ 4 ساعات ويسجل 102.45 دولار للبرميل

وتراجعت أسعار النفط بنسبة 4.6٪ لتتداول دون المستوى 100، وتحديداً عَنّْد 99.28 دولاراً للبرميل، بينما يتداول نفط برنت عَنّْد 102.45 دولاراً، بانخفاض 4.3٪.

عززت المشاعر الهبوطية من قبل السلع حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بالفِيْروس فِيْ الصين والتضخم المرتفع الذي يلوح فِيْ الأفق فِيْ الولايات المتحدة إلَّى إذكاء المخاوف بشأن توقعات انخفاض الطلب.

وزاد الدولار القوي من الضغوط، مما جعل النفط أقل جاذبية للمستثمرين.

انخفض النفط الخام منذ أوائل يونيو بسبب المخاوف المتزايدة من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو الركود حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفِيْذي لوكالة الطاقة الدولية فِيْ سيدني، إن البلدان تعاني من أول أزمة طاقة عالمية لها “وربما لم نشهد أسوأها حتى الآن”.

من جانبه، قال كيشاف لوهِيْا، مؤسس شركة أويلكس الاستشارية، لوكالة بلومبرج “بدأت أسواق النفط الأسبوع فِيْ وضع عدم المخاطرة مع صعود الصين فِيْ كوفِيْد، وكان الدولار القوي أكبر عائق على السعر الثابت”.