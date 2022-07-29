خبايا صادمة لمحركات البحث بتجربة عملية على الهواء

كشف الفني فهد البقمي عن ألغاز محركات البحث بتجربة عملية مباشرة.

يكشف المدرب السعودي فهد البقمي عن أسرار الباحثين عن طريق تجربة عملية مباشرة

التفاصيل في # استوديو_رياض مع يوسف الغنمي تضمين التغريدة@دونالد ترمب#MBCinAweek# MBC1 pic.twitter.com/c54gBpSd85

– MBC1 (@ mbc1) 29 يوليو 2022

وقال البقمي خلال مقابلة مع برنامج “ستوديو الرياض” المذاع على mbc1 “أجريت اليوم تجربة بسيطة، وبحثت عن مدارس لتعليم قيادة السيارات وجدت أول نتيجة إعلانية، و 80٪ من الناس لا يعرفون. هذا إعلان، لكنهم يأملون أن تكون النتيجة الصحيحة “.

رابط احتيالي

وتابع، هذا الإعلان رابط احتيالي، بمجرد النقر عليه تجد رقم WhatsApp لشركة أو عصابة، وعندما اتصلت بالرقم أجابني شخص وأخبرني أنه يعمل في حركة المرور السعودية. واسألني عن موعد وعلمني كيفية القيادة مقابل فتح الرابط وإدخال بعض المعلومات.

وأشار إلى أن البيانات المطلوبة إما بيانات بنكية وحسابات وأرصدة مسروقة، أو بيانات لاستخدامها لاحقًا، إما لإعادة ترتيب شريحة الاتصال أو الوصول إلى حسابك المصرفي وغيرها من الحيل.

رسالة لأولياء الأمور

كما أرسل البقمي رسالة إلى أولياء الأمور لمراقبة المحتوى الذي يراه الأطفال على هواتفهم.