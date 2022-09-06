خبر وفاة الدكتور عمر عبد الكافي يتصدر التريند حقيقته؟، انتشر خبر وفاة الداعية المصري عمر عبد الكافي عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل كثير حيث قالت بعض المصادر إنه توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد فيما ويتساءل محبو الدكتور الداعية عمر عبد الكافي عن حقيقة هذا الخبر أم أنه مجرد إشاعة , ويعرف الداعية المصري عمر عبد الكافي انه من أكبر الدعاة وله الكثير من الكتب والتفاسير الخاصة في الشريعة الإسلامية.

خبر وفاة الدكتور عمر عبد الكافي يتصدر التريند حقيقته؟

غرد النشطاء عبر موقع تويتر لوفاة الدكتور الداعية المصري عمر عبد الكافي بعد المكث في العناية المركزة لأيام في أحد مستشفيات مدينة القاهرة على إثر إصابته بفايري كورونا.

حقيقة وفاة الداعية عمر عبد الكافي

أكدت مصادر عائلية مقربه من الدكتور الداعية عمر عبد الكافي أن الأنباء المتداولة حول وفاة الداعية عمر عبد الكافي بفيروس كورونا هي مجرد إشاعات وتذكرت المصادر العائلية أن الدكتور عمر يتمتع بصحة جيدة وطالبت وسائل الإعلام بعدم الإجرام وراء الشتات وتحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار، عبد الكافي هو يترتب بصحة جيدة وكل يتم تداولها عبر من هو مجرد إشاعات.

من هو الداعية عمر عبد الكافي

الداعية المسلم المصري عمر عبد الكافي هو من قرية محافظة المنيا وله أربعة أخوه الذكور وهما الدكتور محمد وعلي وأبي بكر وعثمان وكذلك له أختي تخرج الداعية عمر عبد الكافي من كلية الزراعة وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية وبعد ذلك ملا في الأكاديمية الخاصة بالبحث العلمي في المركز القومي للبحوث، لك ربي يا هو صغير عن العيد يا سادة وعلماء في شتى العلوم الشرعية، ثم تخصص في العلوم الشرعية الخاصة بالفقه والتوحيد والتفسير والسيرة وأصول الفقه وعلوم الأحاديث وكان مقربا من الشيوخ محمد الغزالي محمد متولي الشعراوي ويوسف القرضاوي وحافظ على يد أساتذته صحيح البخاري ومسلم بالأسانيد.

يذكر أن الداعية عمر عبد الكافي عاد إلى مصر بعد مغادرته لأكثر من 11 عاما وكان سبب تلك المغادرة هو معارضه النظام المصري حسني مبارك وتمت مهاجمته بسبب إلقاء الخطب ونشر الدعوة الإسلامية في مساجد مصر.