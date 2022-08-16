خبر وفاة الفنان هشام سليم يهز مواقع التواصل الاجتماعي .. هل توفى هشام سليم، انتشر خبر وفاة الفنان هشام اسليم على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا منذ وقت قصير، وهذا الخبر احدث ضجة كبيرة في مصر والعالم العربي بأجمع، فهو بصحة جيدة ولا يعاني من اي امراض سابقة، فما حقيقة هذا الخبر، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم في موقع العرب نيوز سوف نتعرف على خبر وفاة الفنان هشام سليم يهز مواقع التواصل الاجتماعي .. هل توفى هشام سليم؟، تابعونا.

خبر وفاة الفنان هشام سليم يهز مواقع التواصل الاجتماعي .. هل توفى هشام سليم؟

احدث خبر وفاة الفنان المصري هشام سليم ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، فذلك الخبر سبب الحزن لمتابعيه ومحبيه من جميع انحاء العالم لأنه لم يسبق له ان ذكر انه يعاني من اي امراض، وهو من الشخصيات المعروفة في الوطن العربي بشكل عام، فهو يقيم في الوقت الحالي في منطقة العين السخنة فهو يقضي فيها عطلة الاجازة الصيفية، والاستمتاع بالأجواء الجميلة، واما بخصوص وفاة الفنان هشام سليم ما هو الا إشاعة ليس لها اي أساس من الصحة، وتم تداولها لإشاعة البلبلة في البلاد.

الفنان هشام سليم ويكيبيديا

قدم الفنان هشام سليم عددا كبيرا من الاعمال الفنية التي اشتهر بها، وكانت من اكثر البرامج الناجحة التي دخلت البيوت في كل شارع عربي، وهو ممثل مصري اسمه الكامل هشام محمد صالح سليم، ويعتبر نجل لاعب كرة القدم والممثل المصري الذي توفي عام 2002م صالح سليم، ولد هشام في جمهورية مصر العربية في السابع والعشرون من شهر يناير للعام 1058 ميلادي، درس هشام سليم السياحة في جامعة حلوان وتخرج منها لكنه لم يعمل في هذا المجال بل دخل عالم الفن والتمثيل من خلال مشاركته في فيلم “إمبراطورية ميم” مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ثم قدم العديد من الاعمال الفنية التي اشتهر بها حتى وقتنا الحالي.

الى هنا وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن خبر وفاة الفنان هشام سليم يهز مواقع التواصل الاجتماعي .. هل توفى هشام سليم؟، وذكرنا لكم بعض المعلومات الخاصة به.